La Princesa de Asturias participa en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo en Murcia

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha participado junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo, que se ha celebrado este sábado en las playas de Santiago de la Ribera (Murcia).

Como ya es tradición, el XXV Campeonato Interuniversidades volvió a celebrarse en las playas de Santiago de la Ribera, consolidándose como una cita destacada en el calendario deportivo y de convivencia entre instituciones académicas y militares.

En la regata, en la que competían equipos de la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena hy la Universidad Rey Juan Carlos, la Academia General del Aire destacó por su amplia participación, presentando varios equipos en diferentes categorías: un equipo masculino, uno femenino, un equipo mixto y otro integrado por profesores.