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Sergio De Larrea se declara elegible en el draft de la NBA

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Chicago (EE.UU.), 25 abr (EFE).- El español Sergio De Larrea, base del Valencia Basket y de la selección nacional, se ha declarado elegible en el draft de la NBA que se celebrará el 23 y 24 de junio en Brooklyn, según adelanta el portal especializado Draft Express.

De Larrea, de 20 años, se inscribió antes de que expirara el plazo para las denominadas entradas anticipadas (early entry), dedicadas a los jugadores que quieren declararse elegibles para el draft antes de agotar su elegibilidad universitaria o que son internacionales menores de 22 años.

De Larrea promedia 9.3 puntos y 3.6 asistencias por partido este año en la Liga ACB.

La NBA organizará el próximo 10 de mayo en Chicago la lotería del draft que decidirá el orden de elección de las franquicias.

A continuación, la Ciudad del Viento albergará el 'combine', un escaparate de una semana para los talentos inscritos en el draft en el que realizan ejercicios atléticos y pruebas competitivas para lucirse ante ojeadores y directores deportivos.

Hace dos años, el español Izan Almansa acudió a Chicago para participar en el 'combine', al igual que Bronny James, hijo de LeBron James y ahora compañero de su padre en Los Ángeles Lakers. EFE

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