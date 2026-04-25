El precio de descender: el Wolves reduce hasta la mitad el precio de algunos abonos

Londres, 25 abr (EFE).- El Wolverhampton Wanderers anunció una importante reducción en el precio de los abonos para la temporada 2026/27, con descuentos mínimos del 25 % en todas las zonas del estadio y rebajas que alcanzan hasta el 53 % para los aficionados más jóvenes después de que se certificara su descenso al Championship.

El club inglés explicó que la nueva estructura de precios busca hacer más accesible la asistencia al estadio de Molineux, especialmente para jóvenes y familias, dentro de una estrategia destinada a "fortalecer el vínculo con la afición y aumentar la asistencia en los partidos como local".

Los mayores descuentos se aplicarán a los menores de 18 años, cuyos abonos se reducirán hasta un 53 % en algunas zonas del estadio, mientras que los menores de 23 años tendrán rebajas de hasta el 38 %.

La entidad también mantendrá descuentos para mayores de 65 años e incluirá beneficios adicionales para los abonados, como descuentos en tiendas oficiales, rebajas en viajes para partidos fuera de casa y puntos de fidelidad.

"El objetivo es garantizar que más aficionados, especialmente jóvenes y familias, puedan venir al estadio y sentirse parte del club", señaló Nathan Shi, directivo del Wolverhampton, quien calificó la medida como "un reinicio claro" en la política de venta de entradas. EFE