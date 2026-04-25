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Pétrot: "Estamos preparados para ganar nuestro primer partido fuera de casa"

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Elche (Alicante), 25 abr (EFE).- El defensa francés del Elche Léo Pétrot aseguró este sábado que el equipo ilicitano está "preparado" para ganar su primer partido fuera de casa ante el Real Oviedo, rival directo por la permanencia.

"Los tres puntos en casa (ante el Atlético) eran muy importantes, pero hay que seguir. Queremos ganar nuestro primer partido fuera", dijo el futbolista galo en declaraciones a los medios del club ilicitano.

Pétrot, que aseguró que el equipo se encuentra bien "físicamente" a pesar de la carga de partidos, indicó que el Elche debe actuar este domingo en Oviedo con "valentía".

"Estamos buscando la primera victoria y hay que continuar jugando así y ser el equipo que estamos siendo en los últimos partidos", incidió el futbolista, que cumple su primera temporada en la entidad.

En cuanto a su polivalencia, ya que el entrenador, Eder Sarabia, lo utiliza tanto de lateral izquierdo como de central, Pétrot señaló que lo único importante para él es "jugar y ayudar al equipo y al míster". EFE

pvb sm

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