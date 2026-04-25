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El Molino de Barcelona cierra el 30 de junio aunque podría ser un equipamiento cultural

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(Actualiza la noticia transmitida con la clave NA6143 con información del Ayuntamiento de Barcelona)

Barcelona, 25 abr (EFE).- El popular teatro El Molino, ubicado en el Paral.lel de la capital catalana, cerrará sus puertas el 30 de junio al renunciar la empresa Barcelona Events Musicals (BEM) a la concesión municipal de gestión, aunque el ayuntamiento de la ciudad ha expresado su voluntad de "consolidar" esta sala como equipamiento cultural.

Fuentes municipales han informado a EFE de que "el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Events Musicals han decidido, de mutuo acuerdo, iniciar el proceso de extinción de la concesión para la explotación del teatro El Molino ante la próxima ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones para mejorar su insonorización y garantizar que el teatro continúe funcionando sin afectaciones".

Según las mismas fuentes, en estos momentos se está elaborando el proyecto ejecutivo, paso previo a la licitación de obras.

"Las intervenciones previstas en el edificio han de responder no solo a las necesidades técnicas y normativas, sino también a la voluntad de consolidar el espacio como equipamiento cultural emblemático del Paral.lel y de la ciudad de Barcelona", según esas fuentes.

Fuentes de la empresa BEM han precisado a EFE que el cierre del local se llevará a cabo el próximo 30 de junio. Hasta entonces, la sala funcionará como hasta ahora, con apertura los fines de semana.

Las citadas fuentes de BEM, la misma empresa que organiza el festival Cruïlla, han indicado que el cierre responde a los problemas surgidos en los pasados meses con la sala, sobre todo por las quejas vecinales que han motivado que se deban acometer unas obras de insonorización en el local y que el horario del teatro se haya reducido a espectáculos en fin de semana.

BEM reabrió El Molino en octubre de 2024 tras obtener la concesión administrativa en concurso público para un periodo de cuatro años.

El popular teatro de Barcelona, mítico para los espectadores de cabaré, se inauguró en 1898. Cerró por primera vez en 1997 y se reabrió en 2010.

Tras un periodo de incierta gestión por parte de la empresa Ociopuro, que declaró suspensión de pagos, lo compró el Ayuntamiento de Barcelona en 2021, administración que cedió su gestión a BEM en 2024. Desde entonces ha funcionado como una sala de pequeño aforo (250 espectadores), con actuaciones musicales en directo, desde el jazz a canciones de autor. EFE

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