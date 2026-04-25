Valverde: "En la segunda parte tuvimos un bajón importante"

Madrid, 25 abr (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, manifestó, tras perder 3-2 en el Metropolitano, que en el segunda parte tuvieron un "bajón importante" y que era algo que habían hablado en el descanso que tenían que evitar.

"En el segundo tiempo ha habido un bajón en la salida importante. Teníamos que aguantar bien, pero nos han empujado y nos ha hecho el empate demasiado rápido. Nos es que haya sido un cúmulo de ocasiones, es que nos han empatado en la primera ocasión que han tenido y el segundo gol ha sido una pérdida nuestra y nos han montado la contra. Lo habíamos hablado en el descanso", dijo Valverde.

"La idea era mantenernos como en el primer tiempo, pero ellos han estado acertados y se metieron entre líneas y en esa primera jugada en la segunda parte no hemos sido efectivos", añadió.

El técnico señaló que tiene la sensación de que el Atlético "ha ganado con poco". "No hemos hecho un partido para perder aquí. Esto es lo que es, pero ellos han estado certeros y son muy buenos. Tienen buenos jugadores, por eso están en una semifinal de Champions y hoy han jugado con el equipo titular. Han estado mejor y más contundentes y de eso se trata en el fútbol".

Valverde comentó que necesitan "ganar un partido".

"Es muy importante en lo que queda de Liga. Tenemos que ganar el siguiente partido. Ganar un partido al menos para mirar hacia arriba y no mirar hacia abajo. El partido ante el Alavés es muy importante", apuntó. EFE