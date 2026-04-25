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Simeone, sobre Barrios: "A veces la vida pone dificultades"

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Madrid, 25 abr (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, señaló, sobre la lesión de Pablo Barrios en el partido ante el Athletic Club, que "a veces la vida te pone dificultades" y que el futbolista "las está teniendo con las lesiones".

"Nos informarán de la lesión que tiene. En la vida muchas veces nos ponen dificultades y a él se las están poniendo con las lesiones. Lo tiene que tomar como un aprendizaje, con la fuerza y voluntad de aprender y trabajar. Antes del partido le decía que confío en él, que es un jugador muy importante. Lo esperaremos y ojalá sea lo menos posible y podamos contar con él en el final de temporada", dijo el técnico, muy preocupado por el futbolista.

Sobre el partido y el triunfo ante el Athletic señaló: "Sabíamos el rival que teníamos enfrente. El primer tiempo fue espeso. Hablamos en el descanso con claridad y en la segunda parte los jugadores representaron de la mejor manera en el campo lo que habíamos hablado. Pudimos remontar un partido que nos viene bien para intentar alcanzar al Villarreal y para sacar más ventaja al Betis, nuestro perseguidor".

Sobre la semifinal ante el Arsenal, dijo: "Tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo. Hemos llegado a los lugares que estamos por levantarnos y seguir compitiendo como lo hacemos. Nada nos ha detenido hasta ahora. Todo ha tenido una fuerza superior para buscar objetivos. Este año estamos más cerca de lo que la gente quiere, que es jugar finales y semifinales. Al club le hace muy bien porque crece y a nosotros nos hace fuertes. A partir de eso, nos enfrentaremos el miércoles a un rival muy bueno. Será complejo y difícil como cualquier semifinal de Champions".

"Necesitamos muchísimo de nuestra gente. Más que nunca", concluyó. EFE

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