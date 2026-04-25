Roberto Carlos anuncia desde el Bernabéu la elección de los Falcons en el draft de la NFL

Chicago (EE.UU), 25 abr (EFE).- Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid, anunció este sábado desde el estadio Bernabéu de Madrid una elección de los Atlanta Falcons en el draft de la NFL que se celebra en Pittsburgh (Pensilvania).

Los Falcons son uno de los equipos que disputarán este año el partido de la temporada regular de la NFL en Madrid y Roberto Carlos anunció su elección acompañado por los jugadores de la Selección española de Flag Football, Atxa Delgado e Iván Escudero.

Los Falcons eligieron con el número 134 a Kendal Daniels, de la universidad de Oklahoma.

El draft de la NFL concluye este sábado tras comenzar el jueves con la elección del estadounidense de origen cubano Fernando Mendoza con el número 1 absoluto por Las Vegas Raiders. EFE

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