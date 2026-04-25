Hoy será noticia. Domingo, 26 de abril

ELECCIONES ANDALUCÍA

Sánchez y Abascal participan, en Córdoba, en sendos actos de la precampaña electoral de Andalucía

Córdoba (EFE).- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de esta formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, participan en un acto de precampaña en Córdoba.

Por otra parte, en Lucena (Córdoba), el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de este partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, protagonizan otro acto de precampaña.

GOVERN CATALUÑA

El Gobierno de Cataluña clausura su IV Jornada de Trabajo

Sant Fruitós de Bages (Barcelona) (EFE).- El Gobierno de Cataluña clausura este domingo su IV Jornada de Trabajo lejos del Palacio de la Generalitat.

Jornada que culmina el presidente catalán, Salvador Illa, con una declaración institucional, tras un fin de semana de debate interno en Món Sant Benet para preparar su estrategia para los próximos meses.

BOMBARDEO GERNIKA

Gernika conmemora el 89 aniversario del bombardeo durante la Guerra Civil

Gernika (Bizkaia) (EFE).- Gernika conmemora el 89 aniversario del bombardeo de esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil con la inauguración de la escultura 'Lugar de Memoria Democrática'.

Está previsto, así mismo, la entrega de los Premios por la Paz y la Reconciliación y una ofrenda floral en el cementerio de Zallo, entre otros actos.

EL TIEMPO

El tiempo se estabilizará este domingo aunque habrá chubascos y tormentas en algunas zonas

Madrid (EFE).- La tendencia a la estabilización meteorológica en la península con el alejamiento de la dana marcará el tiempo este domingo aunque todavía se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes en puntos del extremo norte y este de la meseta norte.

La Agencia Meteorológica Estatal (Aemet) ha anticipado que se esperan también chubascos y precipitaciones en el sureste del territorio peninsular así como en las ciudades autónomas de Ceuta y en Melilla.

EFE

plv