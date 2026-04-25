Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de monte en Cenlle (Orense)

Madrid, 26 abr (EFE).- Los servicios de emergencias han encontrado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de monte situada en la parroquia de Osmo, en el municipio orensano de Cenlle.

Emergencias 112 de Galicia ha informado en una nota de prensa que tanto la Guardia Civil como el médico forense trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso.

Un familiar del hombre encontrado alertó al servicio 112 Galicia minutos antes de las 16:50 horas de este sábado.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se pusieron los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, el GES de Ribadavia y del personal del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería de Medio Rural.

Se activó un operativo de búsqueda que finalizó con la localización de la persona fallecida. EFE