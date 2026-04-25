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109-121. Shai deja a los Suns vistos para sentencia

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Washington, 25 abr (EFE).- Shai Gilgeous-Alexander firmó 42 puntos este sábado en la victoria a domicilio de los Oklahoma City Thunder sobre los Phoenix Suns por 109-121, un resultado que deja la serie 3-0, prácticamente vista para sentencia.

Esos 42 puntos de Gilgeous-Alexander suponen la mejor marca de su carrera en un partido de 'playoff' para el canadiense, que asumió todo el liderazgo del equipo ante la nueva lesión sufrida por Jalen Williams.

"Hicimos un buen trabajo siendo fieles a nuestra identidad en la adversidad, con el ambiente en contra y ante un muy buen equipo a domicilio, y salimos de aquí con la victoria", dijo Gilgeous-Alexander en declaraciones a pie de pista.

Los Suns salieron este sábado dispuestos a defender su honor ante los vigentes campeones y principales favoritos al título.

Al inicio del partido llegaron a ponerse nueve arriba (24-15), pero los Thunder no se dejaron intimidar y al final del primer cuarto ya mandaban en el marcador por 28-33.

Los Suns fueron un equipo correoso, que se resistió a claudicar, especialmente con un Dillon Brooks que terminó con 33 puntos, después de haber anotado 30 en el segundo partido de la serie.

Al de Mississauga se le vio especialmente motivado frente a sus compañeros de selección Gilgeous-Alexander y Luguentz Dort.

Los Thunder se marcharon al descanso 53-62 y, tras el paso por vestuarios, supieron mantenerse siempre un paso por delante de los Suns, que aunque evitaron que se escaparan en el marcador, tampoco lograron recortarlo.

Además de los 42 puntos de Gilgeous-Alexander, solo Ajay Mitchell (15 puntos), Alex Caruso (13) y Chet Holmgren (10) terminaron en dobles dígitos.

Para los Suns, a los 33 puntos de Brooks, Jalen Green sumó 26, Devin Booker 16 y Oso Ighodaro 15.

Los Thunder llevan 11 victorias seguidas en partidos de primera ronda. Tras barrer a los New Orleans Pelicans en 2024 y a los Memphis Grizzlies en 2025, están a un paso de repetir el 4-0 ante los Suns.

Thunder y Suns se verán de nuevo las caras -quizás por última vez- este próximo lunes otra vez en Phoenix, en el cuarto partido de la serie. EFE

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