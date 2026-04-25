Un cabezazo de Paredes adelanta 0-1 al Athletic al descanso en el Metropolitano

Madrid, 25 abr (EFE).- Un gol de cabeza de Aitor Paredes en el minuto 23 da ventaja al Athletic Club sobre el Atlético de Madrid al descanso de su duelo de LaLiga EA Sports en el estadio Metropolitano. EFE

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