El SUAC Canarias asciende a la Superliga Masculina de voleibol

Las Palmas de Gran Canaria, 25 abr (EFE).- El Club Voleibol SUAC Canarias ha sellado este sábado el ascenso a la Superliga Masculina de voleibol tras imponerse por un contundente 3-0 al Club Voleibol Pinto en la fase de ascenso disputada en su pabellón, el García San Román de Las Palmas de Gran Canaria.

Con el ascenso del SUAC Canarias, que se suma al Intasa San Sadurniño, habrá tres equipos canarios en la máxima categoría del voleibol español, junto a Club Voleibol Guaguas, vigente campeón de la competición, y el Cisneros Alter tinerfeño.

El conjunto grancanario comenzó la fase de ascenso cediendo en su primer encuentro por 1-3 ante el UBE L'Illa Grau, pero la victoria por 3-0 ante Almendralejo Extremadura le clasificó para una de las dos finales como segundo de su grupo.

El campeón de la Superliga Masculina 2 se decidirá este domingo, a las 12:00 horas, en el duelo que enfrentará a SUAC Canarias contra Intasa San Sadurniño.

En la Superliga Femenina 2 hubo pleno tinerfeño con los ascensos de Fedes Ascensores La Laguna y Santa Cruz Cuesta Piedra. EFE

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