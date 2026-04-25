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0-0. El Verona se aferra a unas matemáticas casi imposibles

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Roma, 25 abr (EFE).- El Hellas Verona empató este sábado contra el Lecce (0-0) y se aferra a unas opciones matemáticas casi imposibles para la salvación ante un conjunto salentino que está a una victoria de certificar la permanencia y condenar al cuadro veronés y al Pisa a la Serie B.

El Verona afrontó el encuentro con la obligación de no perder, ya que una derrota habría significado la eliminación de cualquier opción real de salvación y el descenso a la Serie B siete temporadas después del ascenso.

El encuentro, de ritmo bajo y escasa fluidez, tuvo a un Lecce superior, que generó las ocasiones más claras, especialmente en la segunda mitad, aunque sin lograr batir la portería de un Verona que terminó superado en los minutos finales, ya exhausto y con la amenaza del descenso cada vez más presente.

El conjunto salentino llevó el peso del partido en la posesión, aunque sin gran precisión en los últimos metros. El Verona llegó a celebrar un gol en el descuento, pero el árbitro lo anuló, impidiéndole recortar distancias en la clasificación.

Finalmente, consiguió sumar un punto que, si bien no mejora de forma significativa su situación, le permite evitar el descenso matemático en esta jornada.

El Lecce suma así 29 puntos y marca la línea de la permanencia, con el Cremonese con 28, el Hellas Verona con 19 y el Pisa cierra la tabla con 18.

Con doce puntos aún en juego, la distancia de diez y once puntos mantiene opciones matemáticas para el conjunto veronés y toscano, pero una victoria del Lecce o un nuevo tropiezo de sus rivales podría certificar el descenso de ambos a Serie B. EFE

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