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El OFI Creta logra su segundo título de copa treinta y nueve años después

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Redacción deportes, 25 abr (EFE).- Un gol de penalti del belga Aaron Leya Iseka en los instantes finales de la primera parte de la prórroga permitio al OFI Creta conquistar, treinta y nueve años después, su segundo título de campeón de la Copa griega, tras imponerse este sábado en la final, disputada en Volos, por 2-3 al PAOK de Salónica.

Tras quedarse el pasado año a las puerta del título al caer en la final por 0-2 ante el Olympiacos del español José Luis Mendilibar, el OFI Creta no estaba dispuesto a que nada ni nade le apartase en esta ocasión de la victoria.

Y eso que el PAOK, ganador en ocho ocasiones de la Copa helena, partía como favorito tras vencer al conjunto cretense en los dos enfrentamientos que habían disputado esta campaña en la Superliga griega.

Un favoritismo que pareció confirmarse cuando a los quince minutos de juego los de Razvan Lucescu, hijo del mítico entrenador Mircea Lucescu, fallecido recientemente, se adelantaron en el marcador (1-0) con un gol de Giannis Michailidis.

Pero ni así se rindió el OFI Creta que tras igualar la contienda (1-1) a los veintiocho minutos con un tanto Taixarchis Fountas se pudo por delante en el tanteador (1-2) a los cinco minutos de la segunda mitad con un gol del delantero argentino Thiago Nuss.

Un gol que pareció llevar al OFI Creta a una victoria, que se les escapó a los Christos Kontis a los noventa y siete minutos cuando el delantero sueco del PAOK Alexander Jeremejeff llevó el encuentro a la prórroga (2-2).

Todo un varapalo del que los cretenses supieron rehacerse y alzarse con el título de Copa gracias a un gol de penalti (2-3) del belga Aaron Leya Iseka en el tramo final de la primera parte de la prórroga.EFE

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