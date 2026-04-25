3-2. El Atlético remonta al Athletic y sufre la lesión de Barrios antes del Arsenal

Madrid, 25 abr (EFE).- Un gol de Antoine Griezmann y dos de Alexander Sorloth remontaron el gol de Aitor Paredes en la primera parte para dar la victoria al Atlético de Madrid sobre el Athletic Club (3-2), con el lamento del cambio por molestias musculares de Pablo Barrios a media hora del final del encuentro y a cuatro días de recibir al Arsenal en las semifinales de la Liga de Campeones. EFE

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