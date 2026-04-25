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82-96. Tavares y Hezonja desconectan al Valencia y lanzan a un Real Madrid más líder

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València, 25 abr (EFE).- El Real Madrid se impuso este sábado al Valencia Basket en el Roig Arena en un triunfo cimentado en el acierto y el dominio del pívot Walter Tavares, que terminó con 18 puntos, 12 rebotes y 31 de valoración, y del alero Mario Hezonja, con otros 17 puntos, 6 rebotes y 28 de valoración. La victoria deja a los madridistas más líderes al ampliar su ventaja sobre los ‘taronja’ a los cuarto partidos.

El Real Madrid aprovechó su superioridad física desde el salto inicial con el poderío de Walter Tavares. El pívot ejercía de faro desde el poste alto y de aniquilador desde el poste bajo, además de incomodar la ofensiva del Valencia Basket. En apenas 4 minutos, el caboverdiano firmaba una carta de 8 puntos, 4 rebotes y 15 de valoración aupando a su equipo en el marcador y obligando al técnico ‘taronja’, Pedro Martínez, a pararlo (7-16, min.4).

Los cambios y el tiempo muerto dieron otro aire al Valencia Basket. Bajo la dirección del dominicano Jean Montero y con la irrupción de Josep Puerto y Braxton Key fue acercándose en el marcador. Un 2+1 de Key cerró el primer parcial y lo dejó todo en tres puntos de diferencia. Con esa inercia positiva, los locales confirmaron su reacción con un 8-4 de salida en el segundo cuarto y lograron ponerse por delante con un triple de Kameron Taylor que provocaba el tiempo muerto del entrenador madridista, Sergio Scariolo.

El principal cambio del Real Madrid llegó en defensa. Su variante zonal, unida a la intimidación de Tavares y al momento de Mario Hezonja con sus 7 puntos en el cuarto, frenó la reacción ‘taronja’ y volvió a darle el control del juego. Además, su acierto desde el tiro libre le permitía mantenerse por delante de cara a la segunda parte, aunque con apenas cuatro puntos de ventaja.

El croata del Real Madrid mantuvo su inspiración tras el descanso. Con otros 7 puntos seguidos lideró un parcial de 2-10 en poco más de dos minutos que ponían a los visitantes con ventajas de dobles dígitos por primera vez en el partido y que de nuevo obligaban al Valencia Basket a parar con un tiempo muerto ante la falta de ideas en ataque y los problemas en defensa (43-55, min.22).

El Valencia Basket trató de agarrarse al talento de Taylor y de Montero, pero la defensa zonal seguía siendo un problema que parecía imposible resolver. A pesar de las dificultades ofensivas, tres tiros libres del dominicano bajaron la barrera psicológica de los diez puntos y los triples de Sergio de Larrea y Taylor volvieron a meter a los ‘taronja’ en partido.

Pero como ocurrió en la primera parte, el Real Madrid reaccionó con los puntos de Facundo Campazzo, encargado de cerrar el tercer parcial con un triple a tablero que volvía a poner tierra de por medio (63-75, min.30). El triple del argentino pareció hundir a un Valencia Basket que se vio hasta 16 puntos por detrás nada más arrancar el último cuarto tras el triple de Trey Lyles y la canasta de Andrés Feliz.

Los chispazos de Montero daban algo de esperanza, pero el Real Madrid respondía con un inspirado Lyles en un intercambio de golpes que beneficiaba a los blancos. El propio Lyles sirvió en bandeja la canasta de Tavares que ponía 19 puntos arriba a su equipo y que sentenciaba el duelo para los madridistas a poco más de dos minutos para el bocinazo final.

Ficha técnica:

82.- Valencia Basket (19+22+22+19): Thompson (2), Badio (5), Taylor (16), Key (9), Sako (4) -cinco inicial-, Puerto (6), Reuvers (4), De Larrea (10), Montero (16), Costello (5), Nogués (-), Sima (5).

96.- Real Madrid (22+23+30+21): Campazzo (9), Okeke (3), Abalde (8), Hezonja (17), Tavares (18) -cinco inicial-, Procida (7), Maledon (5), Garuba (-), Llull (-), Feliz (13), Len (-), Lyles (16).

Árbitros: Carlos Peruga, Alberto Sánchez y SixtoAndrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima octava jornada de la acb disputado en el pabellón Roig Arena ante 15.068 espectadores. EFE

cma/jap

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