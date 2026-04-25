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Tsitsipas se cita con Mérida en tercera ronda

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Madrid, 25 abr (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas sumó su segunda victoria seguida en tierra batida por primera vez desde los cuartos de final del torneo de Barcelona del pasado año con el triunfo logrado ante el kazajo Alexandre Bublik por 6-2 y 7-5 y se situó en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid donde se enfrentará al español Daniel Mérida.

El heleno, finalista en la Caja Mágica en el 2019, tardó 75 minutos en ganar por tercera vez en otros tantos partidos a Bublik que no pudo alargar el partido y que cerró su derrota con dos dobles faltas en el juego definitivo.

Tstitsipas, ahora 80 del mundo, otrora número 3 del ránking, de 27 años, logró su primera victoria en tierra contra un top 20 desde que en los Juegos Olímpicos de París 2024 ganó al argentino Sebastián Báez, número 18

En tercera ronda de Madrid por sexta vez en ocho participaciones, Tsitsipas, que intenta volver a ser el jugador que fue tiempo atrás, y que carece de títulos desde que ganó en Dubai en el 2025, se enfrentará por primera vez a Dani Mérida que previamente ganó al francés Corentin Moutet por 6-3 y 6-4. EFE

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