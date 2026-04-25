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Sergio Scariolo: “Merece la pena dar un voto de confianza a los aficionados”

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València, 25 abr (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, se mostró satisfecho por la decisión tomada por el club blanco de dejar acceder a los abonados a los partidos que disputará como local ante Hapoel Tel Aviv en el ‘play off’ de Euroliga y evitar jugarlos a puerta cerrada.

“En nombre del equipo quiero dar las gracias a todas las personas que, siguiendo el ejemplo de Valencia hace unos meses, han tomado esta decisión. Merece la pena dar un voto de confianza a los aficionados, que serán capaces de responder como lo necesitamos”, explicó Scariolo este sábado tras la victoria ante el Valencia Basket.

“Los abonados son los que, desde el inicio, han dado un voto de confianza al equipo y nosotros le hemos dado una temporada espectacular en casa. Queremos que se sientan parte del evento y disfruten de este factor cancha que se ha luchado tanto en la pista y fuera de ella, que sea un factor importante”, insistió.

El Real Madrid jugará ante el Hapoel en el Movistar Arena los próximos 29 de abril y 1 de mayo. El pasado 24 de marzo se disputó el mismo partido en el mismo pabellón, pero a puerta cerrada. EFE

cma/arh

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