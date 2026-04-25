'Ser un hombre', de Lucas Parra, gana Roel de Oro del festival de cine de Medina del Campo

Valladolid, 25 abr (EFE).- El Roel de Oro de la 39ª Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) ha recaído en el cortometraje 'Ser un hombre', de Lucas Parra, que también se ha llevado el premio a la Mejor Fotografía por el trabajo de Dani Benejar.

Narra la historia de Miguelito, un niño de siete años que pierde su inocencia tras acompañar a su padre y a su abuelo durante una jornada de caza.

El director galardonado, profesor en la ESCAC -Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña-, se encuentra actualmente inmerso en el desarrollo de dos largometrajes y compagina la docencia y el cine con la publicidad, ya que trabaja para las productoras MammaTeam (Roma) y RadicalMedia (Berlín).

El Roel de Plata ha sido para el cortometrajes de Guillermo de Oliveira 'Cara de cona', ambientado en la Galicia rural donde un hombre decide planear el crimen perfecto, que también ha conseguido el galardón a Mejor Vestuario.

Dentro de la categoría de cine documental, el trabajo ganador ha sido 'El ressó de la mirada’, en el que el director, Carles Bover, rescata imágenes rodadas hace diez años en Gaza para firmar una historia sobre el dolor, la culpa y la responsabilidad.

Por su parte, 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba, una narración sobre la justificación de comportamientos inapropiados, ha logrado el Premio al Mejor Cortometraje de Animación, mientras que el Roel a la Mejor Dirección ha recaído en Polo Menárguez por 'Una vocal', protagonizado por una hija y una madre que se enfrentan a dolorosos recuerdos familiares en la sala de espera de un anatómico forense.

En el apartado de interpretación, Carlos Manuel Díaz ha sido elegido Mejor Actor por su papel en 'Faustino', de Germán Mairén, mientras que Cristina Soria ha sido distinguida con el premio de Mejor Actriz por 'In memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo.

Este último corto se ha hecho con el Premio del Público, el Premio al Mejor Guion y el Premio del Blog del Cine Español, por una historia sobre la crisis de los 40 en una actriz.

El palmarés del jurado oficial del Certamen Nacional de Cortometrajes se completa con los Roeles a la música original para Vicent Barriére por 'Cotton Candy' de Adán Aliaga; al de Mejor montaje para Genís Baró por 'El príncipe nigeriano', de Marcel Sesplugues, y el de Mejor sonido para Sergi Vizcaíno y Edgar Vidal por 'Davi’, de Julia González.

En lo que respecta al Jurado Joven de la 39ª Secime, ha elegido como Mejor Cortometraje 'Pordentro', de Álvaro G. Company y Mario Hérnández.

Por otra parte, el primer premio del 29º Certamen Internacional de Cortometrajes ha recaído en 'Presépio' (El pesebre)", de Felipe Bibian (Brasil), al que acompaña, como segundo premiado, el corto iraní 'Gharghalan', de Hamid Kermani. EFE

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