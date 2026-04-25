Pedro Martínez: “Nos han superado claramente”

València, 25 abr (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, reconoció la superioridad del Real Madrid en la derrota de su equipo este sábado en la ACB y lamentó la falta de “energía y de colmillo” de sus jugadores.

“Nos ha faltado un poco de energía y colmillo. En la primera parte hemos tenido un mal inicio, aunque nos hemos recuperado e incluso podríamos haber llegado con mejor marcador al descanso. Pero el inicio del tercer cuarto suyo ha sido muy bueno, muy malo nuestro y han roto el partido. Puede ser por táctica o físico, pero nos han superado claramente”, destacó Martínez en rueda de prensa.

El técnico ‘taronja’ restó importancia al hecho de que el partido se haya disputado justo antes de los cuartos de final de la Euroliga ante Panathinaikos: “Está donde está y no hay que buscar excusas. Era importante para pelear por la segunda plaza y podíamos haber jugado mejor”, dijo.

Martínez no se mostró preocupado por un posible impacto negativo de cara al ‘play off’ de la Euroliga: “Nos tenemos que recuperar de este partido física y anímicamente y haremos lo que tengamos que hacer. Cuando ganamos pasamos página y cuando perdemos, también”, aseguró. EFE

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