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Page apunta a "los jefes" del PSOE en la filtración de videos del Comité Federal de 2016

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Toledo, 25 abr (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apuntado este sábado a "los jefes jefes de la organización" del PSOE en la filtración de los videos del Comité Federal de 2016.

Lo ha hecho en una entrevista en la cadena Cope en la que se ha referido a los vídeos del comité publicados por The Objective, donde ha dicho que "ahí podría estar la primera clave del asunto" porque "este tipo de documento visual lo tenían muy pocas personas y solo lo podían tener los jefes jefes de la organización -ahora alguno está en la cárcel y otro está a punto-", ha afirmado.

"De algún sitio ha tenido que salir la filtración. Algo está pasando para que un documento tan estratégico y reservado, secreto y además peligroso, haya salido a la luz", ha remarcado.

Asimismo, ha considerado que en ese comité "casi todo salió mal y quizás a lo mejor no podía salir de ninguna otra manera", y a su modo de ver la situación se quiso reducir a una batalla de poder: Pedro Sánchez o Susana Díaz.

Sin embargo, ha dicho que "lo verdaderamente importante es que detrás de la lucha de poder hay modelos, estrategias y políticas", a lo que ha añadido que desde su punto de vista lo que planteaba mucha gente en ese comité era "no entrar en una deriva de pactar con cualquiera que se cruzara en el camino y sobre todo con gente indeseable como pueden ser los independendistas o Bildu".

En ese momento, ha recordado, "no había mayorías, el PSOE podía haber firmado con 84 diputados acuerdos estrafalarios y extrañísimos con toda esa gente" y, por lo tanto, ha opinado que lo que hubo es "una movilización de la mayor parte de la organización" en un comité que la Dirección "lo tenía perdido" y por eso "quería producirse una alteración".

Según García-Page, "lo que estaba en juego de fondo era que el PSOE siguiera manteniéndose en una posición central desde la perspectiva constitucional, que nos limitáramos a nosotros mismos pactar con todos los que quieren romper España y con otro tipo de radicalidades, si es un partido con perímetro y límites o no lo es con tal de llegar al poder".

Ha agregado que más tarde el PSOE terminó absteniéndose para que saliera investido Mariano Rajoy, que era "el pacto que muchos españoles han deseado siempre para intentar evitar los extremos de un lado y de otro", pero "todo terminó como el rosario de la aurora y finalmente ganó las primarias Sánchez y estamos donde estamos", ha concluido. EFE

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