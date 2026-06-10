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Infantino asegura estar "feliz de ver a Irán" en el Mundial pese a las tensiones

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Ciudad de México, 10 jun (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este miércoles que está "feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo" en medio de las tensiones por el conflicto bélico con Estados Unidos, y se mostró esperanzado de que cuando juegue la selección de la república islámica haya "un ambiente positivo" porque es "el espíritu del fútbol".

"Estoy feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo", dijo Infantino en rueda de prensa desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, un día antes del inicio del Mundial 2026, que organizan de manera conjunta México, Canadá y Estados Unidos.

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La selección de Irán se ha visto forzada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington, que sólo ha dado visas a una parte de la delegación del equipo iraní, a días de jugar su primer partido previsto para el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles (EE.UU.).

El presidente de la FIFA indicó que espera que "cuando juegue Irán haya un ambiente positivo" ya que es el espíritu del fútbol.

"No sé quién más, bajo estas circunstancias, que no podemos incluir, obviamente, puede hacer que Irán venga y juegue", subrayó.

Este martes, la Federación Iraní de Fútbol (FFI) denunció asimismo que Estados Unidos ha revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

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“A menos de tres días del inicio del Mundial de 2026, es lamentable que, en una continuación de una serie de decisiones y acciones ajenas a los marcos deportivos habituales por parte del país anfitrión, esta vez Estados Unidos haya intentado impedir la asistencia de aficionados iraníes al estadio que acogerá los tres partidos de la fase de grupos”, dijo la FFI en un comunicado.

La selección del país asiático llegó el domingo, a la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

Según las autoridades iraníes, quince integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar en Estados Unidos.

Irán jugará los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Debutará en el Mundial el día 15 contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, ciudad donde disputará su segundo encuentro contra Bélgica el día 21, y cerrará contra Egipto en Seattle el día 27. EFE

(foto)(vídeo)

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