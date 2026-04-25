Mérida: "El nivel ya lo tenía; me faltaba competir con jugadores así"

Madrid, 25 abr (EFE).- El español Dani Mérida reconoció que empezó algo nervioso el encuentro ante el francés Corentin Moutet pero destacó que el nivel que muestra en el Masters 1000 de Madrid ya lo tenía antes y que lo único que a cambiado es tener la oportunidad de jugar contra rivales de este rango.

"El nivel ya lo tenía. Me faltaba competir con gente de este nivel. Este año he empezado a jugar partidos de esta categoría y creo que he demostrado que tengo nivel para competir con cualquiera", dijo Mérida tras ganar a Moutet.

Otra vez el madrileño de 21 años jugó en la pista 3 y contó con el apoyo del público. "Estoy muy bien en esa pista, pero no tengo preferencia. Me siento muy bien aquí en Madrid y espero que el próximo partido sea igual".

Moutet intentó alterar a Mérida. Saques por abajo y desafío a la grada. Mérida contaba con ello. "Sabía que él iba a intentar entrar así con el público cuesta pero creo que lo he gestionado bien. Al final por eso no me ha afectado tanto", dijo.

Otra vez sobre el público, el madrileño dijo que "ayuda casi el cincuenta por ciento del público para ganar. Se nota mucho. La pista está al cien por cien y me motiva cuando casi no puedo más", insistió.

Mérida reconoció que pasó apuros "en el segundo set me estaba haciendo más daño, cambió cosas y por eso recurrí a mi entrenador", dijo el español que tuvo algún nervio antes de empezar.

"Al principio estaba nervioso como cualquier ronda pero luego con el público me e ido soltando y creo que he estado más tranquilo que en el primer partido y espero en el siguiente estar más tranquilo aún", añadió.

"Físicamente bien porque jugar un día si y descansar otro ayuda", concluyó Mérida que en dieciseisavos jugará con el ganador del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas y el kazajo Alexander Bublik. EFE