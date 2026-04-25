Hoy en noticia en España (23:30 horas)

PARTIDOS MÁS MADRID
Mónica García optará a las primarias de Más Madrid para disputar la Comunidad a Ayuso
POLÍTICA PARTIDOS
Sánchez ve la prioridad nacional un retroceso al pasado y Abascal augura que se implantará
Abascal: La prioridad nacional tiene el apoyo mayoritario, voten a Vox, PP o PSOE
De los Santos (PP): La "máxima prioridad nacional" es que Sánchez convoque elecciones
Zapatero insta al PP a tirar "a la basura" el pacto con Vox en Extremadura por ser ilegal
Sumar rechaza la 'prioridad nacional': "No se puede crear un sistema de apartheid"
IU ANIVERSARIO
Maíllo ve a la izquierda reactivada para frenar a la derecha y su 'prioridad nacional'
VOX EXTREMADURA
Abascal a Sánchez: "Vergüenza es ser el capo de una mafia corrupta, traidora y mentirosa"
ESPAÑA OTAN
Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN
ELECCIONES ANDALUCÍA
Abascal pide "no votar a medias" para lograr un "gran poder" para reconstruir España
Moreno pide "hasta el último voto" para un gobierno "independiente" sin las "manos atadas"
Montero promete una ley de tiempos máximos de espera sanitaria si preside la Junta
PSOE EXTREMADURA
Cotrina logra el apoyo del 88,2 % a su comisión ejecutiva integradora en el PSOE extremeño
Sánchez emplaza al PSOE extremeño a ponerse manos a la obra para frenar a la ultraderecha
Cotrina avanza que Soraya Vega, que le disputó las primarias, estará en la Ejecutiva
IRÁN GUERRA
Varios cientos de personas gritan 'No a la guerra' en el centro de Madrid
La subida del queroseno impactará en los precios de los billetes, pero no en el suministro
ISRAEL PALESTINA
Miles de personas se solidarizan con Palestina en las calles de San Sebastián
SUCESOS ASTURIAS
Hallan muerto a un hombre y a su mujer herida por arma de fuego en Lena (Asturias)
ESPAÑA SÁHARA
Desencalla la ley de nacionalidad saharaui empujada por la regularización de inmigrantes
JUICO PUJOL
Bolaños cree que había "otras maneras" de comprobar la salud de Pujol en el juicio
JUICIO ÁBALOS
Tercera semana de Ábalos en el banquillo: de los pagos en Ferraz al rescate de Air Europa
BEGOÑA GÓMEZ
Bolaños niega un ataque personal a Peinado y justifica sus críticas como un hecho objetivo
IMPUESTOS RECAUDACIÓN
Los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas de la Iglesia y fines sociales
GLOVO HUELGA
CCOO denuncia a Glovo por usar subcontratas para sortear la huelga de repartidores
SEXO MAYORES (Entrevista)
Lorena Berdún: La sexualidad en la madurez incomoda y por eso se caricaturiza en el cine
ARTE MURALES
Ojo Garabato, la iniciativa que convierte la soledad de dibujar en una cita colectiva
ROBO MUSEO
Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico de Badajoz
SUCESOS TERREMOTOS
Varios seísmos de hasta 3,9 de magnitud sacuden la provincia de Lugo'
CINE FESTIVAL
Ser un hombre', de Lucas Parra, gana Roel de Oro del festival de cine de Medina del Campo
TOROS FERIA DE ABRIL
La terna no concreta con una modélica corrida de La Quinta en Sevilla
TIEMPO ALERTAS
Cinco comunidades y Melilla, en aviso amarillo por lluvias y tormentas
TIEMPO BORRASCAS
Una secuencia "excepcional" de borrascas triplicó el registro climático en zonas de España
EFE
nac/amd