Hoy en noticia en España (23:30 horas)

PARTIDOS MÁS MADRID

Mónica García optará a las primarias de Más Madrid para disputar la Comunidad a Ayuso

POLÍTICA PARTIDOS

Sánchez ve la prioridad nacional un retroceso al pasado y Abascal augura que se implantará

Abascal: La prioridad nacional tiene el apoyo mayoritario, voten a Vox, PP o PSOE

De los Santos (PP): La "máxima prioridad nacional" es que Sánchez convoque elecciones

Zapatero insta al PP a tirar "a la basura" el pacto con Vox en Extremadura por ser ilegal

Sumar rechaza la 'prioridad nacional': "No se puede crear un sistema de apartheid"

IU ANIVERSARIO

Maíllo ve a la izquierda reactivada para frenar a la derecha y su 'prioridad nacional'

VOX EXTREMADURA

Abascal a Sánchez: "Vergüenza es ser el capo de una mafia corrupta, traidora y mentirosa"

ESPAÑA OTAN

Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN

ELECCIONES ANDALUCÍA

Abascal pide "no votar a medias" para lograr un "gran poder" para reconstruir España

Moreno pide "hasta el último voto" para un gobierno "independiente" sin las "manos atadas"

Montero promete una ley de tiempos máximos de espera sanitaria si preside la Junta

PSOE EXTREMADURA

Cotrina logra el apoyo del 88,2 % a su comisión ejecutiva integradora en el PSOE extremeño

Sánchez emplaza al PSOE extremeño a ponerse manos a la obra para frenar a la ultraderecha

Cotrina avanza que Soraya Vega, que le disputó las primarias, estará en la Ejecutiva

IRÁN GUERRA

Varios cientos de personas gritan 'No a la guerra' en el centro de Madrid

La subida del queroseno impactará en los precios de los billetes, pero no en el suministro

ISRAEL PALESTINA

Miles de personas se solidarizan con Palestina en las calles de San Sebastián

SUCESOS ASTURIAS

Hallan muerto a un hombre y a su mujer herida por arma de fuego en Lena (Asturias)

ESPAÑA SÁHARA

Desencalla la ley de nacionalidad saharaui empujada por la regularización de inmigrantes

JUICO PUJOL

Bolaños cree que había "otras maneras" de comprobar la salud de Pujol en el juicio

JUICIO ÁBALOS

Tercera semana de Ábalos en el banquillo: de los pagos en Ferraz al rescate de Air Europa

BEGOÑA GÓMEZ

Bolaños niega un ataque personal a Peinado y justifica sus críticas como un hecho objetivo

IMPUESTOS RECAUDACIÓN

Los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas de la Iglesia y fines sociales

GLOVO HUELGA

CCOO denuncia a Glovo por usar subcontratas para sortear la huelga de repartidores

SEXO MAYORES (Entrevista)

Lorena Berdún: La sexualidad en la madurez incomoda y por eso se caricaturiza en el cine

ARTE MURALES

Ojo Garabato, la iniciativa que convierte la soledad de dibujar en una cita colectiva

ROBO MUSEO

Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico de Badajoz

SUCESOS TERREMOTOS

Varios seísmos de hasta 3,9 de magnitud sacuden la provincia de Lugo'

CINE FESTIVAL

Ser un hombre', de Lucas Parra, gana Roel de Oro del festival de cine de Medina del Campo

TOROS FERIA DE ABRIL

La terna no concreta con una modélica corrida de La Quinta en Sevilla

TIEMPO ALERTAS

Cinco comunidades y Melilla, en aviso amarillo por lluvias y tormentas

TIEMPO BORRASCAS

Una secuencia "excepcional" de borrascas triplicó el registro climático en zonas de España

EFE

nac/amd