26-23. El Guardés vuelve a ganar al Málaga y jugará la final de la Copa Europea

A Guarda (Pontevedra), 25 (EFE).- El Atlético Guardés, liderado por María Sancha y Cecilia Cacheda, sacó su billete para la final de la Copa Europea tras vencer este sábado nuevamente al Costa del Sol Málaga (26-23), después de sobreponerse a un mal arranque de partido para dejar resuelta la eliminatoria en el ecuador del segundo tiempo.

El prometedor inicio de partido (3-6, min.5) hizo soñar al conjunto andaluz con levantar los dos goles de ventaja que el Guardés traía del partido de ida. Pero el equipo dirigido por Suso Gallardo acusó su falta de profundidad de banquillo y su rival no tardó en tomar el mando del electrónico (11-10, min.25).

La defensa gallega subió su intensidad y la francesa Amandine Balzinc empezó a tocar balones. Eso generó dudas en el Málaga, que solo marcó un gol en los últimos cinco minutos del primer tiempo (14-11, descanso).

En el inicio del segundo acto, el Málaga golpeó de salida con un parcial 0-2, pero el Guardés, apoyado por su afición, reaccionó rápido. Fue un espejismo. El Málaga, con su defensa abierta, recuperó el mando del partido (17-18, min.39). El equipo gallego, no obstante, no tardó en ajustar su defensa. Y desde ese trabajo defensivo empezó a crecer (24-21, min.52), sobre todo porque la defensa rival sufría para sujetar a María Sancha y Cecilia Cacheda.

Al Málaga no le quedó otra opción que arriesgar, pero el Guardés supo sufrir para conservar una cómoda renta que le permitió entrar en los últimos minutos con el billete asegurado para la final, donde espera al vencedor de la eliminatoria entre el Michalovce de Eslovenia y el Bursa de Turquía.

- Ficha técnica:

26 - Mecalia Atlético Guardés (14+12): Sabina Mínguez (p.), África Sempere (1), Jazmín Mendoza (2), Blakza Hauptman (2), Lorena Téllez (2), Cecilia Cacheda (4), María Palomo (2), Rosane Serrano, Elena Martínez, Cristina Cifuentes, Carme Castro (2), Nerea Gil, Ariana Portillo (2), María Sancha (7), Ania Ramos (2) y Sabina Mínguez.

23 - Costa del Sol Málaga (11+12): Alice Fernandes (p.), Martu Romero (3), Nayra Solís, Mariángeles de Uriarte, Estela Doiro (3), Silvia Arderíus (2), Rita Campos, Estitxu Berasategui, Rocío Campigli (3), Espe López (2), Bárbara Piñeira (4), Isa Medeiros (6) y Merche Castellanos (p.).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 3-6, 6-7, 8-8, 11-10, 14-11 (descanso); 15-14, 18-18, 20-19, 22-21, 24-22 y 26-23.

Árbitros: Zsofia Marton y Rita Dane (Hungría). Sancionaron con dos minutos a Blazka Hauptman y Lorena Téllez por parte del Guardés, y a las visitantes Isa Medeiros, Rita Campos (2), Estela Doiro y Rocío Campigli.

Incidencias: Partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Copa Europea disputado en el pabellón de A Sangriña. EFE

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