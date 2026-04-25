Espana agencias

26-23. El Guardés vuelve a ganar al Málaga y jugará la final de la Copa Europea

Guardar

A Guarda (Pontevedra), 25 (EFE).- El Atlético Guardés, liderado por María Sancha y Cecilia Cacheda, sacó su billete para la final de la Copa Europea tras vencer este sábado nuevamente al Costa del Sol Málaga (26-23), después de sobreponerse a un mal arranque de partido para dejar resuelta la eliminatoria en el ecuador del segundo tiempo.

El prometedor inicio de partido (3-6, min.5) hizo soñar al conjunto andaluz con levantar los dos goles de ventaja que el Guardés traía del partido de ida. Pero el equipo dirigido por Suso Gallardo acusó su falta de profundidad de banquillo y su rival no tardó en tomar el mando del electrónico (11-10, min.25).

La defensa gallega subió su intensidad y la francesa Amandine Balzinc empezó a tocar balones. Eso generó dudas en el Málaga, que solo marcó un gol en los últimos cinco minutos del primer tiempo (14-11, descanso).

En el inicio del segundo acto, el Málaga golpeó de salida con un parcial 0-2, pero el Guardés, apoyado por su afición, reaccionó rápido. Fue un espejismo. El Málaga, con su defensa abierta, recuperó el mando del partido (17-18, min.39). El equipo gallego, no obstante, no tardó en ajustar su defensa. Y desde ese trabajo defensivo empezó a crecer (24-21, min.52), sobre todo porque la defensa rival sufría para sujetar a María Sancha y Cecilia Cacheda.

Al Málaga no le quedó otra opción que arriesgar, pero el Guardés supo sufrir para conservar una cómoda renta que le permitió entrar en los últimos minutos con el billete asegurado para la final, donde espera al vencedor de la eliminatoria entre el Michalovce de Eslovenia y el Bursa de Turquía.

- Ficha técnica:

26 - Mecalia Atlético Guardés (14+12): Sabina Mínguez (p.), África Sempere (1), Jazmín Mendoza (2), Blakza Hauptman (2), Lorena Téllez (2), Cecilia Cacheda (4), María Palomo (2), Rosane Serrano, Elena Martínez, Cristina Cifuentes, Carme Castro (2), Nerea Gil, Ariana Portillo (2), María Sancha (7), Ania Ramos (2) y Sabina Mínguez.

23 - Costa del Sol Málaga (11+12): Alice Fernandes (p.), Martu Romero (3), Nayra Solís, Mariángeles de Uriarte, Estela Doiro (3), Silvia Arderíus (2), Rita Campos, Estitxu Berasategui, Rocío Campigli (3), Espe López (2), Bárbara Piñeira (4), Isa Medeiros (6) y Merche Castellanos (p.).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 3-6, 6-7, 8-8, 11-10, 14-11 (descanso); 15-14, 18-18, 20-19, 22-21, 24-22 y 26-23.

Árbitros: Zsofia Marton y Rita Dane (Hungría). Sancionaron con dos minutos a Blazka Hauptman y Lorena Téllez por parte del Guardés, y a las visitantes Isa Medeiros, Rita Campos (2), Estela Doiro y Rocío Campigli.

Incidencias: Partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Copa Europea disputado en el pabellón de A Sangriña. EFE

dmg/jap

Últimas Noticias

Roberto Carlos anuncia desde el Bernabéu la elección de los Falcons en el draft de la NFL

Infobae

Hoy será noticia. Domingo, 26 de abril

Infobae

Simeone, sobre Barrios: "A veces la vida pone dificultades"

Infobae

Valverde: "En la segunda parte tuvimos un bajón importante"

Infobae

Sergio Scariolo: “Merece la pena dar un voto de confianza a los aficionados”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT lanza un número de asistencia psicológica para víctimas de tráfico: conoce cómo funciona el ‘018’ y qué servicios ofrece

La DGT lanza un número de asistencia psicológica para víctimas de tráfico: conoce cómo funciona el ‘018’ y qué servicios ofrece

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una mujer guatemalteca descendiente de sefardíes por acreditar su genealogía y relación con el país

El debate de la integración protagoniza el pacto de PP y Vox con la polémica “prioridad nacional” y la primera prohibición autonómica del burka

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

ECONOMÍA

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

La crisis de suministro del combustible aéreo no genera problemas de abastecimiento en España, pero puede encarecer los vuelos

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

DEPORTES

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda