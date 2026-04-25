Attaoui participará en unos 800 metros de ensueño en los Bislett Games

Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El atleta español Mohamed Attaoui, bronce en los pasados Mundiales en pista cubierta, será uno de los protagonistas de la espectacular carrera de los 800 metros que se disputará el próximo 10 de junio en Oslo, donde se darán cita los mejores especialistas de la distancia.

Una pléyade de estrellas entre las que figuran el keniano Emmanuel Wanyonyi, vigente campeón olímpico y mundial de los 800, o el jovencísimo estadounidense Cooper Lutkenhaus, de tan sólo 17 años, que se convirtió el pasado mes de marzo en Torun (Polonia) en el medallista más joven en la historia de los Campeonatos del Mundo bajo techo, tras colgarse el oro en la final de los 800 metros.

Espectacular plantel al que sumar al canadiense Marco Arop, vigente subcampeón olímpico, y al argelino Djamel Sedjati, bronce en los Juegos de París y plata en los Mundiales al aire libre de Tokio 2025.

Mimbres con los que los organizadores de los Bislett Games, sexta etapa de la Liga de Diamante, sueñan con sumar uno nuevo récord del mundo a los setenta que ya se han establecido a lo largo de toda la historia en el legendario estadio Bislett de la capital noruega, uno de los escenarios más icónicos del atletismo.EFE