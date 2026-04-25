Alonso: "Lo conseguido es muy meritorio y hay que disfrutar"

Murcia, 25 abr (EFE).- . "Lo conseguido es muy meritorio y es para estar felices. Hay que disfrutar", afirmó el técnico del UCAM Murcia, Sito Alonso, que no ocultó su satisfacción por la victoria que logró el cuadro grana por 86-80 ante la Laguna Tenerife en un Palacio de los Deportes de fiesta y que rindió un gran homenaje a una leyenda del club como Ralph McPherson

"Fue un partido increíble y que se jugó a una velocidad impresionante ya desde el primer cuarto. Dejamos cierta libertad de movimientos a Patty Mills y algunos despistes que nos costaron canastas fáciles, también algunas de Jaime Fernández, pero fuimos solucionándolo y estuvimos muy bien en bastantes cosas para dejar a La Laguna Tenerife en 80 puntos cuando llevaba 29 en diez minutos y dimos un acelerón que el rival no pudo contener", comentó el madrileño.

El cuadro murciano, tercer clasificado, ya certificó su acceso a las eliminatorias por el título en la Liga Endesa al sumar 21 victorias en 28 jornadas, lo que supone igualar su tope histórico en una fase regular en 28 campañas en la ACB y le quedan seis fechas para elevar el listón. Por el momento son siete los triunfos consecutivos de los de la capital del Segura y su entrenador lo puso en valor.

"Cuando íbamos cuatro abajo al descanso ni de casualidad pensamos que vamos a perder y la grada tampoco lo hace y esa mentalidad nos lleva a ganar. Lo conseguido es muy meritorio y es para estar felices. Hay que disfrutar", comentó Sito, quien resaltó que su equipo tiene "muchas opciones para aguantar en partido y hay que estar satisfechos por ello".

Además, ensalzó "la transmisión de energía que viene de cuando tuvimos derrotas" y que eso es lo que "hizo crecer a todos en el club" pero añadió que "hay que mantener esta línea de lucha para cuando lleguen momentos difíciles para seguir teniendo el proyecto estabilizado".

Por otra parte, Sito se refirió el homenaje en especial a una leyenda del club como Ralph McPherson. "Es alguien que marcó algo en el inicio y esa base hace posible estar hoy aquí porque él es de los que marcó el camino. Se emocionó y se lo merece", indicó. EFE

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