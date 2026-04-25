Abascal a Sánchez: "Vergüenza es ser el capo de una mafia corrupta, traidora y mentirosa"

Almería, 25 abr (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido este sábado a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "vergüenza es ser el capo de una mafia corrupta, traidora y mentirosa a los españoles" y le ha exigido la convocatoria anticipada de elecciones.

Abascal ha reaccionado así después de que el líder socialista calificara de "pacto de la vergüenza" el acuerdo alcanzado por PP y Vox en Extremadura. Durante su intervención en un acto público en Almería, el presidente de Vox ha defendido que dicho acuerdo responde al "sentido común" y a la "prioridad nacional" de los ciudadanos españoles.

"Lo enfermizo sería que un padre le dé el plato de sus hijos al del vecino y deje a los suyos pasando hambre o un político que le dé a los de fuera lo que corresponde a los españoles, discriminando a sus compatriotas", ha argumentado Abascal, incidiendo en que su formación no tiene "ninguna vergüenza en defender lo obvio, lo natural".

En respuesta a las palabras del secretario general del PSOE, Abascal ha enumerado una serie de acciones del Ejecutivo central y de su entorno que, a su juicio, sí constituyen una "vergüenza". Entre ellas, ha citado "pactar con ETA", aprobar la ley de amnistía en Cataluña, "indultar a los socialistas corruptos" de Andalucía y utilizar la pandemia para "traficar con mascarillas y para celebrar fiestas en paradores con prostituidas".

El líder de Vox ha señalado directamente al entorno del presidente, afirmando que "vergüenza es que tu mujer esté procesada por cinco delitos", y ha mencionado la imputación de su hermano, la gestión de las ayudas durante la DANA, así como "el crimen de Ábalos" y la promoción de "una invasión migratoria" y que los españoles sean "discriminados en su propia patria".

"Por eso no tienes el valor ni la capacidad de salir a la calle y de mirar a la gente a los ojos. Así que cállate ya la boca, convoca elecciones y devuelve la voz a los españoles", ha exclamado.

Por último, Abascal ha acusado al Gobierno central y al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, de promover "la violencia de tapadillo" enviando a supuestas "milicias de Sánchez" a los actos de su partido para "amedrentar" a los asistentes.

Según ha denunciado, estos episodios, protagonizados por individuos "encapuchados" que lanzan objetos, ya se han producido en Granada y en Cádiz, según él con el objetivo de silenciarlos ante la incapacidad del Gobierno para debatir y para "ocultar sus corrupciones, sus basuras y sus traiciones". EFE

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