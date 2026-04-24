Una delegación de Junts arropará este lunes a Jordi Pujol en la Audiencia Nacional

Barcelona, 24 abr (EFE).- Una delegación de Junts arropará el próximo lunes al expresidente catalán Jordi Pujol en la Audiencia Nacional, que le ha citado para hacerle un reconocimiento médico y determinar si está en condiciones de declarar en el juicio a su familia por la fortuna oculta en Andorra.

Formarán parte de esta delegación los vicepresidentes de Junts Toni Castellà y Josep Rius, además del adjunto a la presidencia, Albert Batet, y el portavoz en el Parlamento, Salvador Vergés.

También estarán los diputados en el Congreso Pilar Calvo, Isidre Gavín, Josep Maria Cervera, Marta Madrenas y Josep Pagès, y los senadores Eduard Pujol, Teresa Pallarès, Francesc Ten y Joan Bagué.

Todos ellos acompañarán a Pujol para mostrarle "apoyo" ante la citación presencial en la Audiencia Nacional, según ha explicado Junts en un comunicado.

Josep Rius, también portavoz del partido, realizará luego una atención a los medios de comunicación.

Tras la decisión de la Audiencia Nacional de citar presencialmente a Pujol, de 95 años, los máximos dirigentes del partido han mostrado su apoyo al expresidente y fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Entre otros, lo hizo el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien este miércoles fue a visitar a Pujol para trasladarle su "estima, afecto y apoyo".

"Esto del lunes no tiene nombre por su estado. Es claramente una voluntad premeditada de escarnio y de venganza por todo lo que simboliza y encarna el presidente Pujol para Cataluña", escribió en la red social X. EFE