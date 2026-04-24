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Carrick quiere quedarse en el Manchester United

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Londres, 24 abr (EFE).- Michael Carrick, entrenador del Manchester United cuyo contrato vence al final de la presente temporada, remarcó su interés en quedarse la próxima campaña en los 'Red Devils' al confesar que disfruta mucho en la posición en la que está y que se siente un privilegiado.

"Lo he dicho muchas veces. Estoy disfrutando mucho del papel que tengo. Hemos tenido muy buenos resultados y estamos en buena forma. No puedo decir mucho, pero me encanta estar aquí y disfruto mucho. Es un verdadero privilegio estar en la posición que estoy", expresó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo ante el Brentford del próximo lunes.

Desde que fue contratado en enero de este año, Carrick ha dirigido doce partidos al United, con ocho triunfos, dos empates y dos derrotas y el equipo ha pasado de estar en la séptima posición cuando Amorim fue despedido a la tercera, inmerso en la pelea por volver a la Liga de Campeones, competición a la que clasifican los cinco primeros y en la que cuentan con ocho puntos de ventaja respecto al sexto clasificado, tras un año de ausencia en Europa.

El exjugador del Manchester United ya recibió el apoyo de varios de sus futbolistas como Amad Diallo y de Bryan Mbeumo para que siga en el club.

"Es el hombre adecuado para este puesto. Conoce el club, ha jugado aquí y tiene una gran experiencia para dirigirlo. No lleva mucho aquí, pero lo ha hecho muy bien y su relación con los jugadores es muy buena. A veces necesitas un entrenador así para devolver al club a donde pertenece.", afirmó Diallo

"Sabe por lo que ha pasado este club y sabe comunicarse con nosotros", agregó Mbeumo, que valoró la buena comunicación y experiencia de Carrick. EFE

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