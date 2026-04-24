El Unicaja, en una crisis preocupante ante un rival que busca la permanencia

Málaga, 24 abr (EFE).- El Unicaja, que acumula cinco derrotas consecutivas en la Liga Endesa y ve peligrar la clasificación para la fase por el título, recibe este sábado al Hiopos Lleida, que respira tras conseguir dos victorias en los últimos tres partidos y que busca sellar la permanencia con un excajista en sus filas, el alero canadiense Melvin Ejim.

La sonrojante derrota de la pasada jornada contra el Covirán Granada, colista de la competición y que solo había ganado tres partidos, ha encendido todas las alarmas debido a la desidia y actitud mostrada por los doce jugadores que disputaron el duelo.

El equipo malagueño, sumido en una profunda crisis de juego y resultados, necesita ganar, ya que no lo hace en el Martín Carpena desde el pasado 14 de marzo, en la jornada vigésima segunda, cuando venció al Casademont Zaragoza (112-89).

A partir de ese momento, cayó ante La Laguna Tenerife (70-95), Barça (97-91), Surne Bilbao Basket (90-74), Valencia Basket (89-96) y Covirán Granada (83-71).

El Hiopos Lleida ocupa actualmente la decimotercera posición con un balance de 10 victorias y 17 derrotas, y ahora mismo el penúltimo, en puestos de descenso, es el MoraBanc Andorra con siete triunfos y 20 derrotas.

El conjunto catalán llegará a Málaga con el aval de haberse impuesto al Barça (90-80) en la pasada jornada, y atrás quedaba olvidada la racha de siete derrotas consecutivas.

De sus 10 victorias, la mitad las han conseguido ante equipos que militan en la parte alta de la Liga Endesa , dos ante el Barça y La Laguna Tenerife y una frente al Kosner Baskonia.

Desde su debut en la Liga Endesa en la pasada temporada, ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones, todas resueltas con pleno de victorias del Unicaja.

En el último encuentro, sin embargo, los cajistas sufrieron para conseguir el triunfo por un ajustado (88-89) con el pívot polaco Olek Balcerowski como jugador destacado con 19 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 26 de valoración.

Uno de los alicientes del partido será reencontrarse con un viejo conocido, Melvin Ejim, que formó parte del equipo malagueño durante cuatro temporadas en dos etapas distintas (2019-20 y 2022-25), y con el que consiguió seis títulos.

El Unicaja tendrá la baja del alero bosnio Nihad Djedovic, lesionado, y son dudas el alero Jonathan Barreiro, el escolta estadounidense Tyler Kalinoski y el ala-pívot francés Killian Tillie, con problemas físicos. EFE

jrl/cb/og