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La lesión de Livramento alimenta la esperanza de Alexander-Arnold de estar en el Mundial

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Londres, 24 abr (EFE).- La lesión del lateral Tino Livramento, del Newcastle, que le hará perderse lo que resta de temporada, alimenta las escasas esperanzas que Trent Alexander-Arnold alberga de estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista del Real Madrid, pese a su buen estado de forma, no ha participado con Inglaterra desde hace un año y se ha perdido las últimas convocatorias de Thomas Tuchel por decisión técnica, incluida la última de marzo en la que el alemán convocó a 35 jugadores.

Sin embargo, una lesión muscular de Livramento ha puesto la participación del lateral inglés en suspendo a la espera de que le hagan más pruebas, aunque, eso sí, su técnico Eddie Howe es optimista con el estado del futbolista.

"Pasó una primera prueba y creemos que no es una lesión grave", expresión este viernes en rueda de prensa el técnico inglés. "Pero tenemos que esperar y ver si va a poder jugar esta temporada. Aún le queda otra prueba este fin de semana para conocer el alcance exacto de la lesión".

En las últimas convocatorias, Tuchel se ha decantado por Reece James, Livramento y Ben White como sus laterales derechos favoritos, por lo que Alexander-Arnold, que en la pasada Eurocopa llegó a jugar como centrocampista en varios partidos, ha visto muy limitadas sus opciones de volver con Inglaterra pese al buen momento que vive en el Real Madrid tras superar los problemas físicos que experimentó en la primera parte de la temporada. EFE

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