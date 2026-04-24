La estrategia de Joaquín Torres para poner fin a la guerra con su hermano por la herencia familiar: “Me niego a estar veinte años de juicios”

Joaquín Torres, durante una entrevista. (Atresmedia)

Para Joaquín Torres, la situación con su hermano menor, Julio, ha llegado a un punto de no retorno en la guerra que ambos mantienen por la herencia familiar. Ante esta situación, el arquitecto de los famosos ha movido ficha y ha llevado a cabo una estrategia tan compleja como desesperada, según ha revelado Vanitatis. Así, ha decidido llevar a su hermano ante los tribunales y denunciarlo ante la opinión pública, pero con un objetivo final que parece contradictorio: sentarse a negociar.

Con esta táctica, el catalán busca asfixiar la imagen pública del benjamín de los Torres Vérez para obligarlo a aceptar un acuerdo que ponga fin a décadas de litigios. Joaquín no quiere más años de juicios, pero está convencido de que, sin la presión de la Justicia, su hermano jamás cederá. A pesar de la dureza de sus recientes comunicados, el arquitecto ha dejado clara su disposición al pacto. No busca la ruina de su hermano, sino el desbloqueo de una herencia que lleva dos años congelada tras la muerte de su madre.

La oferta es firme y generosa: “Yo solo quiero poner fin a esto, que se siente conmigo no para insultarnos ni para recordar viejas rencillas, sino para cerrar este capítulo de nuestras vidas... Le ofrezco el 25% de todo”. Para Joaquín, esta cantidad no es una rendición, sino un precio que está dispuesto a pagar para recuperar su tranquilidad vital. “Me niego a vivir del odio y a estar veinte años de juicios”, asegura con rotundidad. De acuerdo con la información de la ya citada publicación, el problema radica en que, según el arquitecto, Julio se ha “atrincherado” en la lentitud del sistema judicial, impidiendo incluso que se le puedan entregar notificaciones legales básicas para avanzar en la gestión del patrimonio.

El día que Joaquín Torres y su hermano se verán las caras en los tribunales

Será el próximo mes de julio de 2026 cuando la Audiencia Provincial de Madrid acogerá un juicio que promete ser demoledor para la reputación de Julio Torres. En esta vista, el pequeño de los hermanos figura como principal acusado por delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal vinculados al polémico proyecto Kurata.

Este proceso no es una simple disputa entre hermanos; afecta a figuras de la talla del piloto Carlos Sainz, lo que garantiza una exposición mediática que Julio siempre ha intentado evitar. Joaquín utiliza este proceso como palanca, convencido de que “la imagen es lo único que le afecta a Julio”. Al hacer público que su hermano sigue ejerciendo como letrado en la Dirección General de Función Pública a pesar de una condena previa en 2025, Joaquín busca que la presión institucional haga lo que la voluntad familiar no ha logrado.

Joaquín Torres en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

El arquitecto vincula esta agresividad procesal a una necesidad de supervivencia económica y emocional. Mientras los años pasan sin resolución, Joaquín denuncia que “las sociedades van adelgazando” y que el patrimonio acumulado por su padre, Juan Torres Piñón —que llegó a alcanzar los 100.000 millones de pesetas—, corre el riesgo de desaparecer en una maraña de malas gestiones y costas legales. Incluso el fallecimiento de su madre es utilizado por Joaquín para ilustrar la urgencia del acuerdo. Sostiene que murió “de pena” y que es “increíble” que, dos años después, no hayan podido ni empezar a gestionar su legado.

No cabe duda de que Joaquín Torres y su familia se encuentran en una carrera contra el tiempo. Es por ello que el arquitecto prefiere entregar una cuarta parte de la fortuna hoy que ganar un juicio dentro de diez años sobre unas cenizas. La gran incógnita es si Julio Torres interpretará este último movimiento como una amenaza definitiva o como la oportunidad final para salvar lo que queda del honor —y la fortuna— de los Torres Vérez.