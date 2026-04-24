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Trasladan a Sevilla al policía encarcelado por segunda vez por matar a su mujer en Ceuta

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Ceuta, 24 abr (EFE).- La Dirección de Instituciones Penitenciarias ha trasladado a una cárcel de Sevilla al agente de la Policía Local que por segunda vez ingresó en prisión tras ser declarado culpable de asesinar de un tiro a su mujer en Ceuta.

El agente Alonso Miguel G.D. permanecía en la prisión de Ceuta desde la pasada semana cuando un jurado popular lo declaró culpable de haber asesinado a su mujer, María de los Ángeles Lozano, con su pistola reglamentaria en el domicilio de la pareja.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el agente ha sido trasladado a la península por motivos de seguridad, ya que permanecía en situación de prisión provisional tras el reciente veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

El pasado 16 de abril un jurado popular declaró culpable a Alonso Miguel G.D. de cuatro delitos que se le imputaban, entre ellos el asesinato de su esposa, el maltrato habitual durante su matrimonio, las lesiones psíquicas graves causadas a la hija menor de ambos y un delito contra la integridad moral de la menor.

El veredicto incluyó además la apreciación de agravantes como la alevosía, en el caso del asesinato, así como las de género y parentesco, por lo que se enfrenta a una pena que podría oscilar entre los 35 y los 42 años de prisión, si bien la condena definitiva deberá ser fijada en la sentencia que dicte el magistrado-presidente del tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.

El juicio se desarrolló en siete sesiones después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenara su repetición tras anular el fallo emitido por el anterior jurado popular por falta de motivación en el veredicto.

El policía, que había permanecido en prisión provisional durante cuatro años (el máximo legal en España), había recuperado la libertad con medidas cautelares semanas antes del nuevo juicio, aunque fue nuevamente ingresado en la prisión de Fuerte Mendizábal de Ceuta tras la lectura del veredicto. EFE

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