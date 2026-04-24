Se ausentan todos los técnicos de Urbanismo citados por las viviendas públicas de Alicante

Alicante, 24 abr (EFE).- Los cinco funcionarios de la Concejalía de Urbanismo de Alicante citados este viernes a la comisión municipal que investiga las irregularidades en la adjudicación de viviendas en la Playa de San Juan, la promoción Les Naus, han decidido no comparecer.

La presencia en esta comisión municipal es de carácter voluntario y la ausencia de estos cinco funcionarios se produce en la segunda sesión de comparecencias, después de una primera jornada, el pasado día 14, a la que solo acudió a dar explicaciones uno de los cinco técnicos convocados.

La socialista Ana Barceló ha señalado instantes antes de empezar esta sesión sin comparecientes que aunque la presencia es voluntaria, la creación de la comisión es fruto del acuerdo del pleno del ayuntamiento por unanimidad y por ello los funcionarios deberían acudir y responder las preguntas para que los alicantinos conozcan cómo se procede en el ayuntamiento en materia de vivienda pública.

Para la socialista, "si ningún técnico quiere venir a explicar las dudas" es porque no saben cómo explicarlas o porque no quieren hacerlo, "con lo cual las dudas aumentan", y ha añadido que el PP ha alentado esta situación y "se está riendo en la cara" del pueblo alicantino.

También ha hablado con los periodistas antes del inicio de la sesión Rafa Mas, de Compromís, para quien el "el PP, junto con la complicidad de Vox, ha convertido esta comisión en un montaje" porque, además, los populares no han aportado la documentación requerida, mientras que Manolo Copé, de EU-Podem, ha calificado la comisión de "las sillas vacías" y ha insistido en que el equipo de gobierno del popular Luis Barcala debe aportar la documentación que le requiere la oposición.

Carmen Robledillo, de Vox, ha entendido que los citados no hayan acudido porque este asunto está judicializado y alguna de las acusaciones populares del proceso que se sigue en un juzgado podría pedir las actas de la comisión para que sean entregadas a la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, y ha coincidido con los partidos de la izquierda en demandar toda la documentación en el soporte más adecuado.

Los cinco funcionarios citados son la arquitecta municipal Elsa Lloret, beneficiaria de uno de los pisos y pareja sentimental del técnico de la Conselleria de Vivienda que tramitó y visó las viviendas, el jefe del servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalías, Ordenanzas y Convenios, un técnico de Obras Públicas del área de Urbanismo y una trabajadora de la Concejalía de Estadística.

Debido a las ausencias en esta comisión que preside el vicealcalde, el popular Manuel Villar, los grupos del PSPV-PSOE, Vox, Compromís y EU-Podem han expresado de viva voz las cuestiones que habrían planteado a los cinco funcionarios.

Para la próxima sesión, el 11 de mayo, ya ha presentado un escrito informando de que tampoco comparecerá una de las principales figuras en torno a las que ha girado el escándalo: la cesada como directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondo y actualmente jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, de quien dos hijos y un sobrino fueron beneficiarios de viviendas en Les Naus.

Antes todos los grupos, incluido el PP, han acordado estudiar hasta el próximo lunes a las 15 horas si aceptan el ofrecimiento de tres de los citados en la anterior sesión (dos) y en esta (uno) para contestar a los grupos por escrito, aunque los socialistas ya han adelantado que lo rechazan por desvirtuar el sentido de la comisión de investigación, donde sólo con preguntas y respuestas presenciales se pueden aclarar las dudas que existen en este caso. EFE