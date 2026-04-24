La jueza del suceso de El Bocal en Santander escucha este viernes a más testigos

Santander, 24 abr (EFE).- La jueza que instruye la causa por el suceso en una pasarela de El Bocal en Santander, en el que el pasado 3 de marzo murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima chica, recabará este viernes más testimonios en relación a las diligencias abiertas por el siniestro.

Las declaraciones ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que comenzarán a las 9:30 horas, se desarrollarán a puerta cerrada en la sala de vistas número 2 del complejo judicial de Las Salesas, situado en la capital cántabra.

Testificarán dos ciudadanos que frecuentan la zona y conocían la pasarela, la jefa de obra del mantenimiento de la pasarela efectuado en 2024, los operarios que llevaron a cabo esas labores y el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela.

Este declarará en calidad de testigo-perito, aunque el Ayuntamiento de Santander solicitó que lo hiciese como investigado.

La instructora también ha llamado a declarar al superior jerárquico de la policía local que cogió el aviso del 112 alertando del estado de la pasarela y a dos compañeros de esta agente y por último a la gestora del 112 que recibió dicho aviso y dos compañeros suyos.

La jueza investiga al jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, al actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y a su predecesor entre 2014 y 2023, que ya está jubilado, por seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones por imprudencia grave.

Los tres funcionarios de Costas declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que se practicará además toda prueba pericial. EFE