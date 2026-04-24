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Tavares y el Mejor Defensor: "Aunque quiera ganarlo no significa que Diallo no lo merezca"

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Madrid, 24 abr (EFE).- Walter Tavares, del Real Madrid, felicitó al alero estadounidense con nacionalidad guineana Alpha Diallo, del Mónaco, tras haber sido elegido como el Mejor Defensor de la Euroliga, un premio que, pese a querer ganar, también es "merecido" por su rival.

"Aunque quiera ganarlo, eso no significa que Diallo no se lo merezca. Es un defensor formidable y también se lo merece. ¡Felicidades, hermano!", escribió este viernes en su perfil de la red social X.

Tavares, que hoy mismo ha sido seleccionado en el Segundo Mejor Quinteto de la competición, quiso ser deportivo y felicitó a Diallo por el premio, un galardón que el caboverdiano ya ha ganado con el Real Madrid en 2019, 2021 y 2023.

Su mensaje se produjo un día después de escribir en sus redes sociales la frase "No vale la pena…", minutos después de que la Euroliga anunciase a Diallo como el ganador esta temporada del premio al Mejor Defensor, un galardón que se define por la votación de los entrenadores de la propia competición.

Tavares, titular para Sergio Scariolo en todos los partidos de la Euroliga esta campaña, se convirtió el pasado mes de enero en el máximo reboteador histórico de la Euroliga (2.134).

Asimismo, sus promedios con el Real Madrid son de 9,8 puntos, 6,8 rebotes, 1,9 tapones y 15,8 de valoración. Todo ello en 23:17 minutos por partido y con un 68,8% en tiros de campo. EFE

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