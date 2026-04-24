Cerezo: "Los jugadores se quieren sacar la espinita de la final de Copa"

Alalpardo, 24 abr (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró este viernes que los jugadores del equipo rojiblanco "se quieren sacar la espinita de la final de Copa del Rey", en la que cayeron en los penaltis ante la Real Sociedad.

Tras ser condecorado con el Trofeo Alalpardo en esta localidad madrileña, el presidente del Atlético de Madrid habló de su equipo antes de las semifinales de Liga de Campeones, en las que se enfrentará al Arsenal, primero en el Metropolitano y después en el Emirates Stadium de Londres.

"Creo que tenemos a un muy buen equipo y sobre todo una afición que se va a volcar el próximo miércoles en nuestro estadio para poder ir tranquilos a Londres (...) Los jugadores se quieren sacar la espinita de final de Copa, pero antes tenemos que jugar contra el Athletic de Bilbao para demostrar que estamos en la Liga", señaló Cerezo.

Sobre la final perdida en Copa del Rey ante la Real Sociedad, el dirigente del club colchonero declaró que "ha sido una decepción" pero que "los jugadores lo van a superar" y cree que para ellos "lo mas importante es el partido contra el Athletic Club y sobre todo el encuentro contra el Arsenal, que es lo que nos va a dar paso a la final".

Por último, tras los dos tropiezos en liga ante el Elche (3-2) y el Sevilla (2-1), Cerezo puso de valor el partido frente al Athletic Club del próximo sábado y afirmó que están "intentando conseguir la tercera plaza" en liga. EFE

(vídeo)