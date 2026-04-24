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Galbiati: Forrest no ha firmado nada por ahora

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Vitoria, 24 abr (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, aseguró este viernes que tras hablar con Trent Forrest, el base “no ha firmado nada por ahora” y que el jugador está "concentrado".

"Ahora lo más importante es terminar la temporada en el modo correcto", indicó el técnico, que dijo que hablar sobre los posibles movimientos de mercado es un tema se compete al club.

El lombardo desveló además que Tadas Sedekerskis "está mejorando" y que podría entrar en el equipo la próxima semana. "Creo que puede llegar al final de la temporada", indicó.

Respecto a Khalifa Diop dijo que ha empezado a correr y podría llegar a los dos últimos partidos de liga regular.. EFE

jd/nu/mr

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