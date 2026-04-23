Rubén Vargas: "Tenemos que ser positivos en los partidos que faltan"

Valencia, 23 abr (EFE).- El jugador del Sevilla Rubén Vargas señaló tras perder en Valencia por 2-0 ante el Levante, lo que les sitúa a solo un punto de la zona de descenso, que aunque ha sido una derrota dolorosa deben ser positivos en la seis jornadas que restan para concluir el campeonato.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil y hemos perdido una gran oportunidad para ir adelante y la derrota duele mucho", admitió el centrocampista en declaraciones a DAZN.

"El entrenador nos dijo al descanso que teníamos que jugar más, buscar soluciones para tener chance de hacer un gol y en la segunda parte hemos estado mejor que la primera, pero perdimos y como digo duele mucho", añadió.

Ante la complicada situación clasificatoria el futbolista suizo comentó: "Sabemos que todos los partidos que quedan son importantes, tenemos suerte que el próximo partido es en solo tres días y es otra oportunidad". EFE