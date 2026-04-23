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México confía en que el Mundial sea "vitrina" del "alma" del país y su "grandeza cultural"

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Ciudad de México, 23 abr (EFE).- La representante del Gobierno de México para la organización del Mundial de 2026, Gabriela Cuevas, aseguró este jueves que el torneo será una "vitrina" del "alma" del país norteamericano y mostrará su "grandeza cultural" a nivel global.

"El próximo Mundial va a ser una gran vitrina para mostrar lo mejor de nosotros. Ahí mostraremos el alma de México, nuestra grandeza cultural, nuestro talento", expresó Cuevas durante la entrega del distintivo 'marca famosa' a la Copa del Mundo de la FIFA y a otras firmas asociadas al organismo.

"Actualmente México vive un momento de grandeza que se construye todos los días desde su gente, su historia y su identidad", agregó.

A 49 días del comienzo del torneo, la encargada de su organización en México destacó que esta circunstancia es una "oportunidad de proyectar ese legado vivo a todo el mundo, demostrar" que son "un país que recibe con calidez, que organiza con excelencia y que deja huella en todos los visitantes".

Por ello, se mostró confiada en que se quede "muy corta" la cifra de 5,5 millones de visitantes que calculan las autoridades durante el torneo en el sexto país "más visitado del mundo".

"México tiene mucho que decirle una vez al mundo. Y por eso hicimos construir esa confianza a nivel internacional. La Copa Mundial de la FIFA es la plataforma global más poderosa del deporte", insistió al hablar de los atractivos del país, una "potencia culinaria", que "vuelve a hacer historia" al acoger un Mundial por tercera vez.

Cuevas recalcó ante el director general de FIFA en México, Jürgen Mainka, que su país está ante una "oportunidad histórica" de "fortalecer" su economía, el sector turístico y la generación de empleos.

Mainka apuntó que la entrega del reconocimiento 'marca famosa', organizada por el Instituto Mexicano de Protección Industrial (Impi), evidencia el "compromiso" para hacer del Mundial un "torneo ejemplar dentro y fuera de la cancha".

En su opinión, esto encamina a México a ser un "referente global en legalidad, innovación y cumplimiento", cuyas autoridades, añadió, están haciendo un "esfuerzo sin precedentes" dentro del "vínculo histórico" con el fútbol y el Mundial.

"México está listo para recibir la Copa del Mundo, listo para hacer historia y listo para demostrar dentro y fuera de la cancha todo lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos", dijo.

"Disfruten de los siguientes 49 días porque cuando arranque el balón solamente nos vamos a enfocar en el balón", sentenció.

La edición 23 del Mundial comenzará el 11 de junio en el emblemático estadio Azteca con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica. EFE

(foto)

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