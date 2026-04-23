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Todo a punto para un Sant Jordi con más espacios para libros y rosas en toda Cataluña

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Barcelona, 23 abr (EFE).- La Cámara del Libro de Cataluña y el Gremio de Libreros, tras meses de trabajo, han acabado de dar los últimos retoques para que Barcelona y el resto de ciudades y pueblos catalanes celebren este jueves una nueva fiesta de Sant Jordi con más espacios para la venta de libros y rosas que en años anteriores.

Se prevén vender más de 75.000 títulos de libros diferentes, un total de dos millones de ejemplares, con una facturación en torno a los 26 millones de euros y que se comercialicen unos siete millones de rosas.

Tanto el sector del libro como el de las floristas prevén una "buena jornada", en día laborable y soleado, de la que, en declaraciones a EFE, el secretario técnico del Gremi de Llibreters, Marià Marín, califica como la fiesta "más bonita del año y del mundo".

En Barcelona, epicentro de la jornada, se ganan nuevos espacios, en un año en el que los tradicionales puestos de la Rambla se han tenido que trasladar al Portal de l'Àngel, Plaça Nova y Plaça de la Catedral, en el barrio Gótico, por las obras en esa céntrica vía.

Sólo en Barcelona, habrá un total de 425 puestos de libros y flores en la docena de espacios profesionales de siete distritos, ocupando casi 4 kilómetros de longitud.

Marià Marín resalta que se trata del día en el que "todo el mundo sale a la calle, desde los más pequeños, a los adolescentes, los jóvenes y personas mayores".

Esa, agrega, "es su potencia, pero también supone un reto a nivel logístico, de seguridad y de organización".

Por ello, desde hace unos años en Barcelona y en otras ciudades se aplica "un modelo profesionalizado, con unos espacios específicos que se habilitan para la venta de libros y rosas, unos lugares que dignifican y singularizan estos oficios. Y una fórmula, que, además, garantiza que la participación del público sea más cómoda y segura".

Ante la previsión de multitudes en las calles, los organizadores de la fiesta recomiendan el uso del transporte público o que se vaya a pie por los centros históricos.

En el caso de Barcelona, el tráfico estará cerrado en un perímetro que abarca varias calles del centro de la ciudad a partir de las 6:00 horas y hasta el final de la jornada.

La premio Nobel surcoreana Han Kang, la escocesa Ali Smith, el suizo Joël Dicker, el estadounidense J.D. Barker o la belga Amélie Nothomb son algunos de los escritores extranjeros que no se han querido perder el Sant Jordi de 2026.

También firmarán sus títulos el barcelonés Eduardo Mendoza, después de que hace unos días pronunciara unas polémicas palabras sobre que Sant Jordi debería ser denominado sólo como el Día del Libro, o el ganador del último premio Nadal, David Uclés.

Fernando Aramburu, Javier Cercas, Sonsoles Ónega, Carmen Mola, María Dueñas, Juan Gómez Jurado, Najat El Hachmi, Regina Rodríguez Sirvent, Albert Sánchez Piñol, Eva Baltasar, Carles Rebassa, Agnès Marquès o Gil Pratsobrerroca, contactarán, asimismo, con sus muchos lectores.

Jóvenes autoras de romance juvenil, 'influencers', actores, cocineros, deportistas, cineastas y algún que otro cantante serán, asimismo, protagonistas de este Sant Jordi. EFE

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