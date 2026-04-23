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Sanidad arranca la adjudicación escalonada de plazas de Formación Sanitaria Especializada

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Madrid, 23 abr (EFE).- El Ministerio de Sanidad empieza este jueves a adjudicar de forma presencial y telemática las 12.362 plazas de formación sanitaria especializada (FSE) con Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, a las que seguirán Enfermería el viernes y las de Medicina el 4 de mayo.

Los aspirantes de cualquiera de las titulaciones tomarán posesión de sus plazas los días 4 y 5 de junio, aunque en las comunidades donde el 4 sea festivo, el plazo será los días 3 y 5, día en el que iniciará el periodo formativo para todos los residentes.

Podrán realizar la solicitud de adjudicación de plaza tanto por medios electrónicos, en cuyo caso podrá presentarse y modificarse hasta el momento en que se inicie la sesión correspondiente a su número de orden, como mediante comparecencia presencial, personalmente o a través de representante debidamente acreditado.

Sanidad recomienda, no obstante, que la solicitud se realice por medios electrónicos, incluso en el caso de que posteriormente se comparezca de forma presencial en la sede del Ministerio.

Los plazos para realizar las solicitudes electrónicas empezaron ayer para todos las especialidades salvo los MIR, que lo harán el 28, se extenderán hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza.

Mientras que la adjudicación empieza hoy con las 362 de Farmacia; 279 de Psicología; 29 de Química; 83 de Biología y 57 de Física; entre el viernes y el del día 30, las 2.277 de Enfermería, y del 4 al 27 de mayo, las 9.275 de Medicina.

Se efectuará por riguroso orden de puntuación, y se entenderá que renuncian a su prioridad aquellas personas que no formalicen su solicitud en plazo por ninguna de las vías habilitadas. Una vez adjudicada, tendrá carácter definitivo y no podrá ser modificada ni sustituida por otra.

Todos los adjudicatarios deberán contactar con su comisión de docencia o unidad docente, el siguiente día hábil a la adjudicación de plaza para programar la realización del examen médico previo a la toma de posesión, con el fin de comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por limitación física, psíquica, sensorial o funcional que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo exija al residente.

El Ministerio convocará una segunda adjudicación de plazas mediante un procedimiento extraordinario destinado a cubrir las vacantes existentes tras la finalización del ordinario en las semanas posteriores a la fecha de toma de posesión establecida y se formalizará mediante resolución de la Dirección General competente.

Dicha orden convocará, por titulaciones, a los aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida y dispongan de número de orden, salvo los que no se hayan incorporado en fecha o hayan realizado una renuncia expresa.

Las personas convocadas podrán solicitar las plazas que permanezcan vacantes, tanto aquellas no adjudicadas inicialmente como las que hayan quedado disponibles por renuncias o falta de incorporación. EFE

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