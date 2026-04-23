Gonzalo Celorio recibe hoy el Premio Cervantes en una ceremonia presidida por los reyes

Madrid, 23 abr (EFE).- El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) recibe este jueves el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) que estará presidida por los reyes de España.

El jurado del premio, dotado con 125.000 euros, le ha distinguido como "escritor integral: creador, maestro y lector apasionado" y autor de una obra que es "al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".

"A lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida", señaló el jurado en su acta.

La ceremonia, que coincide con la celebración del Día del Libro, supone el colofón de la semana cervantina, que arrancó el pasado lunes con un encuentro del premiado con los medios; el martes, Celorio depositó un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes y el miércoles fue recibido por los reyes en un ya tradicional almuerzo en el Palacio Real, junto a destacadas figuras del mundo cultural.

Esta tarde, el galardonado iniciará la XXX Lectura Continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y las actividades continuarán el viernes con la inauguración de la exposición ‘Ese montón de espejos rotos’, coorganizada por la Universidad de Alcalá y el Ministerio de Cultura.

Ese es el título también del último libro publicado por Celorio, unas memorias en primera persona en las que repasa su vida pública y privada, su vocación literaria, su formación intelectual y sus tareas institucionales como profesor, académico y editor.

Editada por Tusquets, gran parte de la obra de Celorio pivota sobre la memoria, personal y familiar. Debutó con 'Amor propio' (1992) y evocó sus orígenes asturianos y cubanos en su trilogía familiar, formada por 'Tres lindas cubanas' (2006), 'El metal y la escoria' (2014) y 'Los apóstatas' (2020).

También ha cultivado el ensayo literario en 'Los subrayados son míos' y 'Cánones subversivos', y en ‘Mentideros de la memoria’ ofreció una recopilación de retratos íntimos y anecdóticos de grandes figuras de la literatura hispanoamericana, como Cortázar, Rulfo o García Márquez.

Celorio es el séptimo escritor mexicano que recibe el Premio Cervantes después de Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

La ceremonia de entrega tendrá lugar después de que el pasado fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaun, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, simbolizaran, con una reunión en Barcelona, la normalización de las relaciones entre ambos países, tensionadas desde que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, exigiera en 2019 a España disculpas por los abusos cometidos durante la conquista. EFE