Espana agencias

Rafael Louzán: "España tiene capacidad organizativa y los mejores estadios del mundo"

Guardar

Madrid, 23 abr (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Rafael Louzán remarcó que "España tiene capacidad organizativa y probablemente los mejores estadios del mundo" de cara al Mundial 2030, durante el evento 'The Forum', celebrado este jueves en el estadio Metropolitano.

"España es capaz de todo, y de lo mejor, en organización de grandes eventos. España tiene capacidad organizativa y probablemente los mejores estadios del mundo. Es un Mundial donde hay una previsión de 20 sedes, de las cuales 11 corresponderían a España. Es complejo, pero es una gran oportunidad. Debemos liderar ese Mundial, lo estamos liderando, de hecho", añadió.

Louzán recordó que Vigo y Valencia aspiran a reemplazar a Málaga y La Coruña en esas once sedes. "Estos estadios van a ser para el Mundial, pero a mayores para LaLiga, una inversión cercana a los 2.500 millones de euros para posicionarnos con sedes modernas. También hay 50 subsedes que se van a actualizar", destacó.

Además, reclamó al Gobierno más implicación: "El Gobierno debe ya empezar a implicarse en la organización de un evento de estas características. En Marruecos manda uno solo y ya está, en España mandamos bastantes. Este es un proyecto de país, debemos coordinarnos, el Gobierno de España debe liderar y poner lo que toca para que sea el Mundial que todos esperamos".

"Estemos donde estemos con toda humildad vamos a intentar seguir sumando. Es una fecha muy importante para este país. La industria del entretenimiento en España y el fútbol como marca de país es lo que nos va a proyectar al mundo. Ojalá lo hagamos bien", concluyó.

También habló de su relación con Javier Tebas, presidente de LaLiga: "Tenemos algo que nos identifica, el fútbol como marca España, que nos proyecta hacia el mundo, y lo irracional era lo que estaba pasando con esa disputa. Llevamos un año y algunos meses y nos sentamos en una misma mesa porque Javier [Tebas] también es vicepresidente de la RFEF. Ha pasado un año y no ha pasado nada, no nos hemos peleado".

Respecto a la industria del deporte, destacó la confianza que despierta el fútbol español en la inversión: "Hemos generado estabilidad, confianza. Hoy están con nosotros las grandes empresas de este país, Movistar, Mapfre, Nestlé, porque hay estabilidad y confianza. Esto va de personas, de gestión y de hacer las cosas con sentido común y por el bien del fútbol español". EFE

Últimas Noticias

Morgan, capitán del Leicester campeón de la Premier: "La situación es muy triste"

Infobae

El mundo del deporte empieza a rehabilitar a Rusia y Bielorrusia

Infobae

El PSOE pide al Senado personarse en la causa que investiga la infiltración informática en la Cámara Alta

El PSOE pide al Senado personarse en la causa que investiga la infiltración informática en la Cámara Alta

Todo o nada del Barça en Europa, de nuevo en Mónaco

Infobae

Iraola se aísla del interés del Chelsea: "No voy a hablar por respeto al Bournemouth"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia rechaza el arraigo y expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

ECONOMÍA

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

El precio del litro de diésel cae un 4,1% esta semana y la gasolina se abarata un 2,3%

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013