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El Consejo de Ministros aprobará que los docentes condenados por acoso no puedan ejercer

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Palma, 23 abr (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avanzado en Palma que el Consejo de Ministros prevé aprobar "en muy poco tiempo" mejoras en la ley de protección a la infancia frente a la violencia, con el fin de que los docentes condenados por acoso no puedan ejercer.

Así lo ha comunicado la ministra tras un encuentro de casi dos horas en el Consolat de Mar, sede del Govern balear, con la presidenta autonómica, Marga Prohens, y los presidentes de los Consells insulares, entre otras autoridades de las islas.

Prohens y Rego han acordado esta mejora a raíz del caso del polémico docente de Palma que fue condenado por acoso a una menor y que esta semana ha vuelto a las aulas para ocupar una plaza temporal en un centro de la ciudad, lo que ha generado las quejas de las familias del alumnado y de la comunidad educativa.

En su intervención, la ministra ha explicado que el objetivo es incluir en el artículo 57 de la Ley de Protección de la Infancia la condena por acoso como un motivo para prohibir que se pueda trabajar en profesiones que impliquen contacto habitual con menores.

La presidenta balear también ha indicado que el Parlament autonómico ya tramita un cambio normativo para revertir el vacío legal que permite la reincorporación de docentes condenados.

Prohens ha recordado que el departamento balear de Educación, por su parte, está "atado de pies y manos" y que no puede apartar al docente porque no está inhabilitado. EFE

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