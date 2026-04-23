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Lamine sufre una rotura muscular, se pierde lo que resta de Liga, pero no el Mundial

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Barcelona, 23 abr (EFE).- El barcelonista Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según ha confirmado el FC Barcelona. EFE

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