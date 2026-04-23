Espana agencias

Feijóo dice que la OCDE también "avisa" de la subida de impuestos: "¿Qué hace Sánchez con el dinero de los españoles?"

Guardar
Imagen N54QUOGNS5AVFGW2JPC35QIMOU

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la OCDE también "avisa" de la subida de impuestos en España, después de que los españoles destinaran el 41,4% del salario bruto a impuestos y cotizaciones, frente al 35,1% de media. Por eso, se ha preguntado qué hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el dinero de los españoles.

En concreto, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una 'cuña fiscal' media del 35,1% para el conjunto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según el informe 'Taxing Wages' publicado por el 'think tank' de las economías avanzadas.

De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente.

"PAGAS MÁS DINERO QUE NUNCA" Y "RECIBES PEORES SERVICIOS"

El presidente del PP se ha hecho eco de ese informe acerca de que los impuestos suben más que el salario real en España. "Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Ahora también lo avisa la OCDE", ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en denunciar la subida impositiva que se ha producido en España con el Ejecutivo de Sánchez. A su entender, se pagan "más impuestos que nunca" pero se reciben "peores servicios que nunca".

"¿Qué hace el Gobierno con el dinero de los españoles?", se ha preguntado el jefe de la oposición en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. El PP ha recuperado la economía como baza electoral para atacar a Sánchez y ha lanzado este mes una campaña para denunciar públicamente el "saqueo fiscal" que, a su juicio, se produce con el Gobierno de Sánchez.

OFENSIVA DEL PP CONTRA EL "INFIERNO FISCAL" DEL GOBIERNO

El pasado 8 de abril, en un acto bajo del PP bajo el título 'Pagas más, recibes menos', Feijóo criticó ese "infierno fiscal y acusó a Sánchez de "crujir a impuestos a los españoles mientras "protege" al que "roba", aludiendo a los casos de corrupción que afectan al Gobierno.

Por eso, se mostró convencido de que los ciudadanos van a "castigar" al presidente del Gobierno en las urnas "por su inflación y por su corrupción". "Tú pagas y ellos se lo llevan", apostilló entonces el presidente del PP.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fiestas sin alcohol y 'raves' de 'running' como alternativa a la resaca en Madrid

Infobae

Lamine sufre una rotura muscular, se pierde lo que resta de Liga, pero no el Mundial

Infobae

Rechazados los recursos de directivos de la empresa "espina dorsal" del caso Arbistar

Infobae

El Consejo de Ministros aprobará que los docentes condenados por acoso no puedan ejercer

Infobae

El CSIC impulsa la creación de un centro de referencia para las tecnologías cuánticas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia rechaza el arraigo y expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

ECONOMÍA

Lo que tienes que tener en cuenta si vas a comprar una vivienda alquilada

Lo que tienes que tener en cuenta si vas a comprar una vivienda alquilada

Idealista, Fotocasa y Pisos.com anticipan un cambio de ciclo en el mercado de la vivienda: qué pasará con los precios

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

El precio del litro de diésel cae un 4,1% esta semana y la gasolina se abarata un 2,3%

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

DEPORTES

Lamine Yamal se pierde lo que queda de temporada pero jugará el Mundial: lesión en los isquiotibiales

Lamine Yamal se pierde lo que queda de temporada pero jugará el Mundial: lesión en los isquiotibiales

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante