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Fiestas sin alcohol y 'raves' de 'running' como alternativa a la resaca en Madrid

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Ana Márquez

Madrid, 23 abr (EFE).- La música electrónica empieza a sonar cuando aún no ha caído la noche. No hay colas para entrar en discotecas ni vasos de alcohol en la mano. En su lugar, una cafetera expulsa espressos, alguien pide matcha tras terminar una carrera y, poco después, el baile arranca.

En Madrid, una nueva forma de ocio se abre paso: fiestas diurnas, sin alcohol y cada vez más vinculadas al deporte y al bienestar. Se las conoce como fiestas dopamina, un término que alude al neurotransmisor cerebral de la recompensa.

La promesa es sencilla: disfrutar sin resaca, sin excesos y sin renunciar a la intensidad de la música o la socialización, un reflejo del cambio en la manera en que las nuevas generaciones entienden el tiempo libre.

El próximo sábado, día 25, el Autocine de Madrid acogerá la ‘Revel Fest’, un evento con aforo para 4.500 personas que combinará durante once horas música, clases de yoga y pilates, baños de hielo y comida saludable.

“Significa disfrutar sin pagar el precio después”, resume a EFE Rafael Aguayo, impulsor de esta fiesta y creador de las ‘Revel Party’ que ya se han celebrado en el Fitz Club de Madrid -una sala nocturna con una cúpula de LED- donde 700 personas bailaron sin alcohol hasta las cuatro de la tarde.

El cubata se cambia por un café de especialidad como estrategia para divertirse y, de paso, ligar. Ese es el modelo que se propone desde 'Caffeine Social Club', una aplicación de citas que une a personas alrededor del café, y que se "desvirtualiza" en las 'Caffeine Raves' o "raves de cafeína".

 Iván Carballal, el artífice del proyecto, ha asegurado a EFE que la gente está "cansada" de ligar por internet y con estos eventos proponen "dejar de chatear para conocerse en personas" en un ambiente sano y lúdico: "Las citas de Tinder siempre arrancan en una cafetería. Es lo mismo pero de forma festiva", agrega.

“Veníamos de los tardeos pues ahora pasamos a los mañaneos”, bromea Carballal, quien apunta que se empieza con un café pero puedes luego pasarte a un expresso martini, pero la idea de salir de noche se está quedando atrás.

Este sábado celebrarán una nueva edición en Madrid, a pocos pasos de Malasaña, en Noviciado CoffeeShop, que arranca a las once de la mañana hasta las tres de la tarde con tres pinchadiscos -DJ Petertrax, DJ Ezekiel y DJ And2One-, y una tarotista.

El Teatro Kapital, uno de los referentes de ocio nocturno en la capital con más de 30 años de historia, se está vinculando con estos nuevos eventos saludables y este viernes, junto a la marca de ropa deportiva OYSHO, celebrarán este nuevo tipo de ocio.

Una carrera de 4 kilómetros para llegar a la icónica discoteca para hacer una sesión de deporte de alto rendimiento que finalizará con DJ y comida de picoteo. Las entradas se agotaron en 15 minutos. El aforo del evento es de 600 personas.

David de las Heras, director general del Grupo Kapital, ha señalado a EFE que el futuro del ocio será este tipo de eventos “ligados a la cultura del deporte” y que demuestran la “profunda transformación” que está viviendo el sector de la hostelería con jóvenes que tienen nuevos hábitos, “con lo que toca” crear espacios que “combinen el disfrute, el deporte y el bienestar con entornos de referencia cultura y social”.

A pesar de ser conscientes de esta nueva realidad, De las Heras también pone el foco en la “incertidumbre” que genera en la hostelería este nuevo paradigma, y ha afirmado que necesitarán de nuevos promotores, como antes eran las bebidas espirituosas, para poder llevar a cabo estos eventos.

La escena madrileña se suma así a una tendencia internacional conocida como 'soft clubbing', nacida en ciudades como Londres o Nueva York, donde el ocio diurno y sin alcohol lleva años ganando terreno.

Una de las bases de este tipo de ocio es que el alcohol no sea el protagonista; una tendencia que está llegando a la generación Z -los nacidos entre 1997 y 2012- que están priorizando los nuevos hábitos y la salud.

De hecho, los adolescentes de hoy son más sanos que nunca. Así lo evidencia la encuesta ESTUDES, elaborada por el Ministerio de Sanidad, que estudia el consumo de alcohol, tabaco y cannabis en estudiantes de 14 a 18 años desde 1994.

Las nuevas generaciones no priorizan el consumo de borrachera; según esta encuesta, menos de un 20% de los adolescentes las ha experimentado en los últimos 30 días, cuando hace una década la cifra estaba por encima del 30 %.

Por ello, no es de extrañar que los negocios estén enfocando esta nueva visión de la sociedad del ocio, ofreciendo alternativas a las formas tradicionales. EFE

amc/rcs/ros

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